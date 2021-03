Benzema marca dois e salva o Real Madrid contra o Elche

O Real Madrid conquistou grande vitória contra o Elche por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe de Zidane ultrapassa o Barcelona, que só joga na segunda-feira, e assume a vice-liderança da La Liga. Na partida, os merengues saíram perdendo e Benzema foi o grande responsável pela vitória marcando os dois gols da virada merengue.

JOGO FRACOApesar do favoritismo, o Real Madrid não conseguiu fazer valer a superioridade técnica em campo. A única finalização com direção ao gol saiu dos pés de Isco, mas para fácil defesa de Badía. Aos 33, Vinícius Júnior fez boa jogada pela direita, encontrou Benzema livre na área, mas o francês desperdiçou a melhor chance merengue no primeiro tempo e mandou para fora.

> Veja a tabela da La LigaOLHA A ZEBRAAos 12 minutos da segunda etapa, o Elche chegou com perigo pela primeira vez com Carrillo recebendo passe dentro da área e batendo para ótima defesa de Courtois. O modesto visitante não se intimidou com o Real Madrid do outro lado e aos 15 minutos abriu o placar com Dani Calvo marcando de cabeça após cobrança de escanteio.

BENZEMITO​Após sofrer o gol, Zidane mexeu na equipe e promoveu as entradas de Modric, Kroos e Rodrygo. Aos 27 minutos, o croata recebeu passe após cobrança de escanteio curto, cruzou para dentro da área e Benzema empatou de cabeça. Nos acréscimos, o atacante tabelou com Rodrygo e finalizou de primeira para marcar o gol da virada merengue.