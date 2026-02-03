Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Benzema exalta elenco 'excepcional' e chega com ambição no Al-Hilal: 'Conquistaremos títulos'

Estadão Conteúdo

"Tenho muita ambição e darei tudo de mim em campo." Desta maneira, o centroavante Karim Benzema se apresentou à torcida do Al-Hilal, seu novo clube noa Arábia Saudita. O reforço elogiou bastante a nova casa e não escondeu a gana de celebrar títulos.

Descontente no Al-Ittihad, Benzema pediu para rescindir contrato e foi atendido. Na mesma hora, aceitou a proposta para ser o novo camisa 9 do líder do Campeonato Saudita, um ponto à frente do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

A caminhada pelo Al-Hilal, no qual assinou até 2027, começou nesta terça-feira pela manhã, com apresentação ao novo elenco, à comissão técnica, e a realização do primeiro treino. Sem esconder sua felicidade, o francês mostrou-se ambicioso por erguer taças no time azul.

"O Al-Hilal tem uma equipe excepcional e torcedores maravilhosos, e juntos, se Deus quiser, teremos sucesso e conquistaremos campeonatos", afirmou, convicto. E foi além: "O Al-Hilal é um grande clube na Ásia e pode ser comparado ao Real Madrid em termos de história e prestígio. Tudo aqui é ótimo: os torcedores, o estilo de jogo, a qualidade dos jogadores e a mentalidade profissional dentro do clube", disse.

Os elogios não pararam por aí. "Já joguei contra o Al-Hilal quando estava no Real Madrid, e a partida nunca foi fácil, foi um jogo difícil que me deixou boas lembranças. E hoje estou feliz por ser jogador do Al-Hilal."

A estreia oficial do reforço pode acontecer nesta quinta-feira, quando o Al-Hilal visita o Al-Okhdood defendendo a liderança isolada do Campeonato Saudita, enquanto se prepara para encarar o Shabab Al-Ahli, também fora de casa, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, em jogo agendado para segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Saudita

Al-Hilal

Benzema
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista

Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano

03.02.26 17h36

futebol

Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

03.02.26 12h48

futebol

Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês

Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel

03.02.26 12h26

MMA Sport Club

Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325

03.02.26 10h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês

Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel

03.02.26 12h26

futebol

Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

03.02.26 12h48

futebol

Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores

Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão

03.02.26 10h20

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda