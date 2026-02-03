Benzema exalta elenco 'excepcional' e chega com ambição no Al-Hilal: 'Conquistaremos títulos' Estadão Conteúdo 03.02.26 21h34 "Tenho muita ambição e darei tudo de mim em campo." Desta maneira, o centroavante Karim Benzema se apresentou à torcida do Al-Hilal, seu novo clube noa Arábia Saudita. O reforço elogiou bastante a nova casa e não escondeu a gana de celebrar títulos. Descontente no Al-Ittihad, Benzema pediu para rescindir contrato e foi atendido. Na mesma hora, aceitou a proposta para ser o novo camisa 9 do líder do Campeonato Saudita, um ponto à frente do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. A caminhada pelo Al-Hilal, no qual assinou até 2027, começou nesta terça-feira pela manhã, com apresentação ao novo elenco, à comissão técnica, e a realização do primeiro treino. Sem esconder sua felicidade, o francês mostrou-se ambicioso por erguer taças no time azul. "O Al-Hilal tem uma equipe excepcional e torcedores maravilhosos, e juntos, se Deus quiser, teremos sucesso e conquistaremos campeonatos", afirmou, convicto. E foi além: "O Al-Hilal é um grande clube na Ásia e pode ser comparado ao Real Madrid em termos de história e prestígio. Tudo aqui é ótimo: os torcedores, o estilo de jogo, a qualidade dos jogadores e a mentalidade profissional dentro do clube", disse. Os elogios não pararam por aí. "Já joguei contra o Al-Hilal quando estava no Real Madrid, e a partida nunca foi fácil, foi um jogo difícil que me deixou boas lembranças. E hoje estou feliz por ser jogador do Al-Hilal." A estreia oficial do reforço pode acontecer nesta quinta-feira, quando o Al-Hilal visita o Al-Okhdood defendendo a liderança isolada do Campeonato Saudita, enquanto se prepara para encarar o Shabab Al-Ahli, também fora de casa, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, em jogo agendado para segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Saudita Al-Hilal Benzema COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano 03.02.26 17h36 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38