Benzema exalta elenco 'excepcional' e chega com ambição no Al-Hilal: 'Conquistaremos títulos'

"Tenho muita ambição e darei tudo de mim em campo." Desta maneira, o centroavante Karim Benzema se apresentou à torcida do Al-Hilal, seu novo clube noa Arábia Saudita. O reforço elogiou bastante a nova casa e não escondeu a gana de celebrar títulos.

Descontente no Al-Ittihad, Benzema pediu para rescindir contrato e foi atendido. Na mesma hora, aceitou a proposta para ser o novo camisa 9 do líder do Campeonato Saudita, um ponto à frente do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

A caminhada pelo Al-Hilal, no qual assinou até 2027, começou nesta terça-feira pela manhã, com apresentação ao novo elenco, à comissão técnica, e a realização do primeiro treino. Sem esconder sua felicidade, o francês mostrou-se ambicioso por erguer taças no time azul.

"O Al-Hilal tem uma equipe excepcional e torcedores maravilhosos, e juntos, se Deus quiser, teremos sucesso e conquistaremos campeonatos", afirmou, convicto. E foi além: "O Al-Hilal é um grande clube na Ásia e pode ser comparado ao Real Madrid em termos de história e prestígio. Tudo aqui é ótimo: os torcedores, o estilo de jogo, a qualidade dos jogadores e a mentalidade profissional dentro do clube", disse.

Os elogios não pararam por aí. "Já joguei contra o Al-Hilal quando estava no Real Madrid, e a partida nunca foi fácil, foi um jogo difícil que me deixou boas lembranças. E hoje estou feliz por ser jogador do Al-Hilal."

A estreia oficial do reforço pode acontecer nesta quinta-feira, quando o Al-Hilal visita o Al-Okhdood defendendo a liderança isolada do Campeonato Saudita, enquanto se prepara para encarar o Shabab Al-Ahli, também fora de casa, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, em jogo agendado para segunda-feira.