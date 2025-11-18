Benzema defende Vinicius Júnior e diz que brasileiro pode ganhar a Bola de Ouro um dia Estadão Conteúdo 18.11.25 11h27 Karim Benzema saiu em defesa do atacante brasileiro Vinicius Júnior. Ambos já atuaram juntos com a camisa do Real Madrid. O francês está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, desde a temporada de 2023. Em entrevista ao jornal espanhol As, o veterano centroavante elogiou o brasileiro, dizendo que Vinicius Júnior sofre uma pressão exagerada no clube merengue. "Ele é um garoto muito bom, com um coração enorme, que quer aprender. É fenomenal. É assim que ele é. As pessoas colocam muita pressão nele, muita pressão mesmo. Há jogadores que não deveriam ser submetidos à tanta pressão. Ele ainda é jovem, mas já jogou muitas partidas pelo Real Madrid. Não dá para esquecer o que ele já fez. Não dá para dizer que ele está jogando mal agora. Não é justo. Ele está jogando muito bem, mas pode fazer mais", disse Benzema. Karim Benzema conquistou a Bola de Ouro em 2022. Para o francês, Vinicius Júnior está no caminho para receber a importante premiação no futuro. No ano passado, o brasileiro foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, mas a Bola de Ouro, da Uefa e da revista France Football, ficou com o espanhol Rodri. "Acho que ele pode ganhar a Bola de Ouro um dia. Ele consegue. É difícil, mas ele consegue. Vai acontecer no dia em que ele entender que está em campo apenas para jogar e deixar todo o resto para trás. Ele pode ganhar. Ele tem qualidade e está no melhor lugar para isso, no Real Madrid. Não há lugar melhor", opinou. No último clássico entre Real Madrid e Barcelona, Vinicius Júnior discutiu com o técnico Xabi Alonso. O jogador brasileiro mostrou grande irritação ao ser substituído. Benzema, porém, minimizou a situação. "É da personalidade dele. Ele fica bravo quando sai de campo. Isso é normal. Ok, ele não deveria fazer isso. As pessoas precisam saber que ele é assim. Ele faz gestos dentro e fora de campo. Não é nada demais. Ele está jogando bem, acha que pode fazer coisas, tocar mais na bola, e aí o substituem. Ele fez gestos porque não quer sair de campo. Isso é normal. Não é nada demais", relativizou o francês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Benzema Vini Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19