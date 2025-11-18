Benzema defende Vinicius Júnior e diz que brasileiro pode ganhar a Bola de Ouro um dia

Karim Benzema saiu em defesa do atacante brasileiro Vinicius Júnior. Ambos já atuaram juntos com a camisa do Real Madrid. O francês está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, desde a temporada de 2023. Em entrevista ao jornal espanhol As, o veterano centroavante elogiou o brasileiro, dizendo que Vinicius Júnior sofre uma pressão exagerada no clube merengue.

"Ele é um garoto muito bom, com um coração enorme, que quer aprender. É fenomenal. É assim que ele é. As pessoas colocam muita pressão nele, muita pressão mesmo. Há jogadores que não deveriam ser submetidos à tanta pressão. Ele ainda é jovem, mas já jogou muitas partidas pelo Real Madrid. Não dá para esquecer o que ele já fez. Não dá para dizer que ele está jogando mal agora. Não é justo. Ele está jogando muito bem, mas pode fazer mais", disse Benzema.

Karim Benzema conquistou a Bola de Ouro em 2022. Para o francês, Vinicius Júnior está no caminho para receber a importante premiação no futuro. No ano passado, o brasileiro foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, mas a Bola de Ouro, da Uefa e da revista France Football, ficou com o espanhol Rodri.

"Acho que ele pode ganhar a Bola de Ouro um dia. Ele consegue. É difícil, mas ele consegue. Vai acontecer no dia em que ele entender que está em campo apenas para jogar e deixar todo o resto para trás. Ele pode ganhar. Ele tem qualidade e está no melhor lugar para isso, no Real Madrid. Não há lugar melhor", opinou.

No último clássico entre Real Madrid e Barcelona, Vinicius Júnior discutiu com o técnico Xabi Alonso. O jogador brasileiro mostrou grande irritação ao ser substituído. Benzema, porém, minimizou a situação.

"É da personalidade dele. Ele fica bravo quando sai de campo. Isso é normal. Ok, ele não deveria fazer isso. As pessoas precisam saber que ele é assim. Ele faz gestos dentro e fora de campo. Não é nada demais. Ele está jogando bem, acha que pode fazer coisas, tocar mais na bola, e aí o substituem. Ele fez gestos porque não quer sair de campo. Isso é normal. Não é nada demais", relativizou o francês.