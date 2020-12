Benzema celebra gols na Champions e classificação: 'Foi um bom jogo'

Herói do Real Madrid na vitória merengue sobre o Borussia Mönchengladbach, que garantiu a vaga do time espanhol nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o atacante Karim Benzema comemorou o resultado. Autor dos dois gols da partida, o francês disse que o time "precisava de uma partida dessa".

- Foi um bom jogo para nós, para o caminho que queremos seguir. Cada jogo é difícil e cada encontro é uma final para nós porque sabemos que o adversário é forte. Mas se jogarmos sempre como uma equipe, ninguém poderá nos vencer. Sempre tentamos preparar bem o jogo, mas por vezes não temos essa ponta de sorte para marcar gols e conseguir os três pontos - disse o francês.

Com a partida desta quarta-feira, Benzema tem agora 527 jogos disputados com a camisa do Real Madrid e igualou a marca do brasileiro Roberto Carlos. Desta forma, o camisa 9 se torna no jogador estrangeiro que mais vestiu o uniforme merengue.

- Hoje (quarta-feira) foi um bom jogo para a nossa confiança. Necessitávamos de um jogo como o de hoje. Vamos continuar porque estamos no bom caminho - concluiu.