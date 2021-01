Benfica vence time da terceira divisão e avança na Taça de Portugal

Antes do clássico com o Porto pelo Campeonato Português, o Benfica entrou em campo nesta terça-feira pela Taça de Portugal. Poupando titulares, o time de Jorge Jesus venceu o Estrela Amadora por 4 a 0 e avançou para as quartas de final do torneio eliminatório.

Os Encarnados tiveram dificuldades no decorrer do primeiro tempo, mas, pouco antes do intervalo, conseguiram balançar as redes. Chiquinho abriu o placar aos 41 minutos e o time de Lisboa pôde respirar um pouco antes da etapa final.

Logo no início da segunda etapa, Seferovic aumentou a vantagem, que poderia cair logo em seguida. Laton marcou para a equipe da terceira divisão, mas o VAR anulou por impedimento. Chiquinho e Waldschmidt completaram o placar, ambos com passe do brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians.

Os lisboetas agora encaram o Porto na próxima sexta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio do Dragão.