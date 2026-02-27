Capa Jornal Amazônia
Benfica suspende cinco sócios-torcedores por racismo contra Vini Jr. e avalia expulsão

As ofensas no Estádio da Luz, em Lisboa, começaram após Vini Jr. abrir o marcador no começo do segundo tempo

Estadão Conteúdo
fonte

Real Madrid x Benfica (X/ @realmadrid)

O jogo de ida dos playoffs da Champions League entre Benfica e Real Madrid, ha pouco mais de uma semana, em Lisboa, não ficou marcado apenas pela denúncia de Vini Jr. contra Gianluca Prestianni, a quem acusou de tê-lo chamado de "macaco." Torcedores também foram flagrados nas arquibancadas imitando gestos do primata e fazendo sons quando o brasileiro pegava na bola. Nesta sexta-feira, o clube português anunciou a suspensão de cinco dessas pessoas de seu quadro associativo com opção de expulsão em repulsa ao racismo.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respectivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão", informou o clube de Lisboa em nota oficial.

As ofensas no Estádio da Luz, em Lisboa, começaram após Vini Jr. abrir o marcador no começo do segundo tempo - o jogo de ida terminou 1 a 0 e os merengues também ganharam na volta, desta vez por 2 a 1 - e comemorar dançando no mastro da bandeirinha. Muitos acharam se tratar de uma provocação e Prestianni tapou o rosto para proferir palavras racistas ao brasileiro. Nas arquibancadas, torcedores também optaram por vergonhosos atos racistas contra o atacante do Real Madrid.

Mesmo defendendo o meia argentino até o fim na acusação de discriminação, o Benfica reforçou que não tolera racismo e que instaurou uma rigorosa investigação para combater os torcedores delinquentes e dar uma mostra ao mundo que também se importa com a justiça no futebol.

"A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube", destacou.

O clube não informou o nome dos cinco torcedores suspensos, mas reforçou que as punições podem se estender e que agirá com rigidez. "O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do clube, do desporto e da sociedade."

