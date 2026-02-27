Benfica suspende cinco sócios-torcedores por racismo contra Vini Jr. e avalia expulsão As ofensas no Estádio da Luz, em Lisboa, começaram após Vini Jr. abrir o marcador no começo do segundo tempo Estadão Conteúdo 27.02.26 15h33 Real Madrid x Benfica (X/ @realmadrid) O jogo de ida dos playoffs da Champions League entre Benfica e Real Madrid, ha pouco mais de uma semana, em Lisboa, não ficou marcado apenas pela denúncia de Vini Jr. contra Gianluca Prestianni, a quem acusou de tê-lo chamado de "macaco." Torcedores também foram flagrados nas arquibancadas imitando gestos do primata e fazendo sons quando o brasileiro pegava na bola. Nesta sexta-feira, o clube português anunciou a suspensão de cinco dessas pessoas de seu quadro associativo com opção de expulsão em repulsa ao racismo. "O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respectivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão", informou o clube de Lisboa em nota oficial. As ofensas no Estádio da Luz, em Lisboa, começaram após Vini Jr. abrir o marcador no começo do segundo tempo - o jogo de ida terminou 1 a 0 e os merengues também ganharam na volta, desta vez por 2 a 1 - e comemorar dançando no mastro da bandeirinha. Muitos acharam se tratar de uma provocação e Prestianni tapou o rosto para proferir palavras racistas ao brasileiro. Nas arquibancadas, torcedores também optaram por vergonhosos atos racistas contra o atacante do Real Madrid. Mesmo defendendo o meia argentino até o fim na acusação de discriminação, o Benfica reforçou que não tolera racismo e que instaurou uma rigorosa investigação para combater os torcedores delinquentes e dar uma mostra ao mundo que também se importa com a justiça no futebol. "A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube", destacou. O clube não informou o nome dos cinco torcedores suspensos, mas reforçou que as punições podem se estender e que agirá com rigidez. "O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do clube, do desporto e da sociedade." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions league Benfica racismo Vini Jr. punição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34