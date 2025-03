Ben Shelton é eliminado em sua estreia em Miami; Zverev avança sem dificuldades

Numa estreia infeliz diante de seus torcedores, o tenista americano Ben Shelton foi eliminado neste sábado pelo jovem tenista de Hong Kong Coleman Wong no Masters 1000 de Miami, enquanto o alemão Alexander Zverev se classificou sem problemas.

Shelton, número 14 da ATP, foi surpreendido por Wong (182º) por 7-6 (7/3), 2-6 e 7-6 (7/5) nesta partida da segunda rodada da chave masculina.

Na semana passada, Shelton havia perdido nas quartas de final de Indian Wells para Jack Draper, que mais tarde se sagraria campeão, e gerou muito mais manchetes ao revelar seu relacionamento com a estrela do futebol Trinity Rodman, filha do ex-ícone da NBA Denis Rodman.

A derrota deste sábado é a primeira de Shelton em suas últimas 15 estreias em torneios Masters 1000 ou Grand Slam.

Embora tenha contado com um fervoroso apoio das arquibancadas, o jogador de Atlanta não se sentiu confortável em nenhum momento enfrentando o dinâmico tênis de Wong, que exibiu um ótimo saque e manteve a confiança após cada resposta de Shelton.

Wong, de 20 anos, viu seu oponente igualar seu primeiro set e quebrá-lo no terceiro quando sacava para vencer.

O americano também neutralizou dois match points e forçou o tiebreak final, em que Wong aproveitou erros do outro lado da quadra para confirmar a vitória, que comemorou desabando na quadra e desatando a chorar.

"Sempre confiei em mim mesmo para jogar nesses grandes palcos", afirmou Wong. "Não joguei durante um ano e meio durante o período da Covid e tenho muita sorte de que a minha equipe continue a me apoiar".

"Estou muito feliz e isto é para você, Hong Kong", disse o tenista asiático, que enfrentou pela primeira vez um membro do top-20 do ranking da ATP.

Já Taylor Fritz, grande esperança do tênis americano no torneio masculino, não decepcionou o público local e venceu o italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (7/2) e 6-3.

A jornada de sábado começou nas quadras do Hard Rock Stadium ainda sob o impacto da eliminação ocorrida na véspera de Carlos Alcaraz, um dos grandes favoritos à conquista do bicampeonato em Miami.

A saída do espanhol melhora as perspectivas de outros candidatos como o sérvio Novak Djokovic, que saiu vitorioso na estreia na sexta-feira, e o alemão Alexander Zverev, primeiro cabeça de chave do torneio devido à ausência, por suspensão, do italiano Jannik Sinner.

Zverev, que sofreu o mesmo destino de Alcaraz há duas semanas em Indian Wells, desta vez não teve problemas para vencer o britânico Jacob Fearnley por 6-2 e 6-4.

"Estou feliz com o jogo e com o meu nível hoje, espero continuar assim e fazer uma campanha profunda aqui", disse o alemão.

Miami é um dos Masters 1000 de quadra dura que ainda não foram conquistados por Zverev. Ele foi vice-campeão em 2018 e no ano passado sofreu uma dura derrota nas semifinais para o búlgaro Grigor Dimitrov.

Com a vitória deste sábado, Zverev superou Tommy Haas e se tornou o tenista alemão que mais venceu partidas no Masters 1000 (145), o torneio de maior prestígio depois dos quatro Grand Slams.

Seu próximo adversário vem do duelo entre o australiano Jordan Thompson e o francês Giovanni Mpetshi Perricard.

A programação deste sábado também conta com a estreia de Jack Draper contra o tcheco Jakub Menzik. O britânico, que compete pela primeira vez como membro do top-10, sonha ser o primeiro vencedor consecutivo de Indian Wells e Miami desde Roger Federer em 2017.

E à noite será a vez do jovem brasileiro João Fonseca, que entrará na quadra em busca da segunda vitória da semana, contra o francês Ugo Humbert.

No WTA 1000 feminino, a número um do mundo, Aryna Sabalenka, disputou uma partida pouco desgastante contra a romena Elena-Gabriela Ruse (102ª do ranking), que abandonou devido a uma lesão após perder o primeiro set por 6-1.

A bielorrussa, que recentemente perdeu a final de Indian Wells para a adolescente russa Mirra Andreeva, jogará nas oitavas de final contra a atual campeã, a americana Danielle Collins, ou a suíça Rebeka Masarova.

Vencedora de três troféus de Grand Slam, Sabalenka é outra das grandes tenistas que nunca chegaram à final em Miami, onde seu melhor resultado são as quartas de final em 2021 e 2023.

O dia começou com uma rápida vitória da italiana Jasmine Paolini sobre a tunisina Ons Jabeur, que abandonou no primeiro set quando perdia por 4-3.

Jabeur, que caiu para a 30ª no ranking da WTA, saiu mancando da quadra em meio a aplausos do público da Flórida.

Entre as favoritas, a americana Coco Gauff enfrenta a grega Maria Sakkari.

--- Resultados deste sábado do Aberto de Miami:

- Masculino

Segunda rodada

Adam Walton (AUS) x Luciano Darderi (ITA) 6-4, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Jacob Fearnley (GBR) 6-2, 6-4

Coleman Wong (HKG) x Ben Shelton (EUA/N.13) 7-6 (7/3), 2-6, 7-6 (7/5)

Taylor Fritz (EUA/N.3) x Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (7/2) e 6-3

- Feminino

Terceira rodada

Ashlyn Krueger (EUA) x Leylah Fernandez (CAN/N.26) 6-1, 7-5

Jasmine Paolini (ITA/N.6) x Ons Jabeur (TUN/N.31) 4-3 e abandono

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Gabriela Ruse (ROM) 6-1, 0-0 e abandono