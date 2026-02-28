Bayern vira confronto direto na casa do Borussia Dortmund e encaminha o 35º título do Alemão Estadão Conteúdo 28.02.26 17h22 A possibilidade de a emoção voltar na disputa pelo título da Bundesliga chegou ao fim neste sábado. O Bayern de Munique buscou a virada diante do segundo colocado, Borussia Dortmund, fora de casa, por 3 a 2, e encaminhou mais uma conquista ao ampliar sua já cômoda vantagem no topo para 11 pontos. O Borussia jogava suas últimas fichas na esperança de reduzir a desvantagem para cinco pontos e ainda sonhar em desbancar o forte time de Vincent Kompany na disputa da taça. Mas a virada deixa a competição 'sem graça' e agora a disputa fica pela segunda posição e por vagas na Champions League. Com 63 pontos após 24 jogos disputados, a questão apenas é em qual rodada o Bayern vai confirmar seu 35º título alemão, o segundo consecutivo após ver o Bayer Leverkusen impedir sua sequência de 11 taças na temporada 2023/24. Depois de aceitar deixar a Inglaterra para jogar no Bayern pelo sonho de taças, Kane faz temporada absurda e vai erguer seu segundo título da Bundesliga seguido sendo 'o cara' da competição. Neste sábado, o artilheiro anotou duas vezes. Sob apoio maciço da torcida, o Borussia iniciou a partida com entusiasmo e não demorou a abrir o marcador. Schlotterbeck apareceu entre os defensores para definir a cobrança de falta em cabeçada indefensável aos 26 minutos, para ensurdecedora festa no Signal Iduna Park. A vantagem se manteve até o intervalo. TEMPORADA MAIS GOLEADORA DE KANE Depois do descanso, Kane resolveu mostrar o motivo de ser considerado o principal jogador da atual edição da Bundesliga ao anotar duas vezes e virar o marcador. Com 45 bolas nas redes adversárias em 37 jogos, bateu seu recorde pessoal, superando a marca de 44 na temporada passada, também pelo Bayern. Foi o quarto doblete seguido do atacante inglês, se tornando apenas o terceiro jogador a realizar a proeza na Bundesliga, se juntando a Emmerich (1967) e Maric (2001). E o nono gol diante do 'freguês' Borussia Dortmund. Ele apareceu livre na pequena área para mandar às redes após passe de cabeça de Gnabry e depois cobrou pênalti com perfeição fazendo 2 a 1. Svensson ainda deixou tudo igual, mas Kimmich definiu aos 42 minutos aproveitando a bola mal afastada com um chutaço. Celebrou com provocação, com a mão na orelha pedindo gritos da torcida. Com o Bayern disparado na frente, o Borussia Dortmund tenta se manter tranquilo na segunda posição, na qual aparece com 52 pontos, seis a mais que o terceiro colocado Hoffenheim. Os quatro melhores se garantem na Champions da próxima temporada. Demais resultados deste sábado na Bundesliga: Bayer Leverkusen 1 x 1 Mainz, Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Union Berlin; Hoffenheim 0 x 1 St. Pauli e Werder Bremen 2 x 0 Heidenheim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de MUnique Borussia Dortmund Kaen. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47