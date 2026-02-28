Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bayern vira confronto direto na casa do Borussia Dortmund e encaminha o 35º título do Alemão

Estadão Conteúdo

A possibilidade de a emoção voltar na disputa pelo título da Bundesliga chegou ao fim neste sábado. O Bayern de Munique buscou a virada diante do segundo colocado, Borussia Dortmund, fora de casa, por 3 a 2, e encaminhou mais uma conquista ao ampliar sua já cômoda vantagem no topo para 11 pontos.

O Borussia jogava suas últimas fichas na esperança de reduzir a desvantagem para cinco pontos e ainda sonhar em desbancar o forte time de Vincent Kompany na disputa da taça. Mas a virada deixa a competição 'sem graça' e agora a disputa fica pela segunda posição e por vagas na Champions League.

Com 63 pontos após 24 jogos disputados, a questão apenas é em qual rodada o Bayern vai confirmar seu 35º título alemão, o segundo consecutivo após ver o Bayer Leverkusen impedir sua sequência de 11 taças na temporada 2023/24.

Depois de aceitar deixar a Inglaterra para jogar no Bayern pelo sonho de taças, Kane faz temporada absurda e vai erguer seu segundo título da Bundesliga seguido sendo 'o cara' da competição. Neste sábado, o artilheiro anotou duas vezes.

Sob apoio maciço da torcida, o Borussia iniciou a partida com entusiasmo e não demorou a abrir o marcador. Schlotterbeck apareceu entre os defensores para definir a cobrança de falta em cabeçada indefensável aos 26 minutos, para ensurdecedora festa no Signal Iduna Park. A vantagem se manteve até o intervalo.

TEMPORADA MAIS GOLEADORA DE KANE Depois do descanso, Kane resolveu mostrar o motivo de ser considerado o principal jogador da atual edição da Bundesliga ao anotar duas vezes e virar o marcador. Com 45 bolas nas redes adversárias em 37 jogos, bateu seu recorde pessoal, superando a marca de 44 na temporada passada, também pelo Bayern.

Foi o quarto doblete seguido do atacante inglês, se tornando apenas o terceiro jogador a realizar a proeza na Bundesliga, se juntando a Emmerich (1967) e Maric (2001). E o nono gol diante do 'freguês' Borussia Dortmund.

Ele apareceu livre na pequena área para mandar às redes após passe de cabeça de Gnabry e depois cobrou pênalti com perfeição fazendo 2 a 1. Svensson ainda deixou tudo igual, mas Kimmich definiu aos 42 minutos aproveitando a bola mal afastada com um chutaço. Celebrou com provocação, com a mão na orelha pedindo gritos da torcida.

Com o Bayern disparado na frente, o Borussia Dortmund tenta se manter tranquilo na segunda posição, na qual aparece com 52 pontos, seis a mais que o terceiro colocado Hoffenheim. Os quatro melhores se garantem na Champions da próxima temporada.

Demais resultados deste sábado na Bundesliga: Bayer Leverkusen 1 x 1 Mainz, Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Union Berlin; Hoffenheim 0 x 1 St. Pauli e Werder Bremen 2 x 0 Heidenheim.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Alemão

Bayern de MUnique

Borussia Dortmund

Kaen.
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

FUTEBOL

Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time'

João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada

27.02.26 18h30

MMA Sport Club

Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia

27.02.26 16h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

28.02.26 7h00

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda