Bayern vira confronto direto na casa do Borussia Dortmund e encaminha o 35º título do Alemão

A possibilidade de a emoção voltar na disputa pelo título da Bundesliga chegou ao fim neste sábado. O Bayern de Munique buscou a virada diante do segundo colocado, Borussia Dortmund, fora de casa, por 3 a 2, e encaminhou mais uma conquista ao ampliar sua já cômoda vantagem no topo para 11 pontos.

O Borussia jogava suas últimas fichas na esperança de reduzir a desvantagem para cinco pontos e ainda sonhar em desbancar o forte time de Vincent Kompany na disputa da taça. Mas a virada deixa a competição 'sem graça' e agora a disputa fica pela segunda posição e por vagas na Champions League.

Com 63 pontos após 24 jogos disputados, a questão apenas é em qual rodada o Bayern vai confirmar seu 35º título alemão, o segundo consecutivo após ver o Bayer Leverkusen impedir sua sequência de 11 taças na temporada 2023/24.

Depois de aceitar deixar a Inglaterra para jogar no Bayern pelo sonho de taças, Kane faz temporada absurda e vai erguer seu segundo título da Bundesliga seguido sendo 'o cara' da competição. Neste sábado, o artilheiro anotou duas vezes.

Sob apoio maciço da torcida, o Borussia iniciou a partida com entusiasmo e não demorou a abrir o marcador. Schlotterbeck apareceu entre os defensores para definir a cobrança de falta em cabeçada indefensável aos 26 minutos, para ensurdecedora festa no Signal Iduna Park. A vantagem se manteve até o intervalo.

TEMPORADA MAIS GOLEADORA DE KANE Depois do descanso, Kane resolveu mostrar o motivo de ser considerado o principal jogador da atual edição da Bundesliga ao anotar duas vezes e virar o marcador. Com 45 bolas nas redes adversárias em 37 jogos, bateu seu recorde pessoal, superando a marca de 44 na temporada passada, também pelo Bayern.

Foi o quarto doblete seguido do atacante inglês, se tornando apenas o terceiro jogador a realizar a proeza na Bundesliga, se juntando a Emmerich (1967) e Maric (2001). E o nono gol diante do 'freguês' Borussia Dortmund.

Ele apareceu livre na pequena área para mandar às redes após passe de cabeça de Gnabry e depois cobrou pênalti com perfeição fazendo 2 a 1. Svensson ainda deixou tudo igual, mas Kimmich definiu aos 42 minutos aproveitando a bola mal afastada com um chutaço. Celebrou com provocação, com a mão na orelha pedindo gritos da torcida.

Com o Bayern disparado na frente, o Borussia Dortmund tenta se manter tranquilo na segunda posição, na qual aparece com 52 pontos, seis a mais que o terceiro colocado Hoffenheim. Os quatro melhores se garantem na Champions da próxima temporada.

Demais resultados deste sábado na Bundesliga: Bayer Leverkusen 1 x 1 Mainz, Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Union Berlin; Hoffenheim 0 x 1 St. Pauli e Werder Bremen 2 x 0 Heidenheim.