Bayern quer meia do Barcelona e pode aproveitar 'pesadelo financeiro' do clube catalão, diz jornal europeu

O Barcelona vive um 'pesadelo financeiro', segundo o jornal português 'Desporto ao Minuto'. O clube recentemente anunciou que pretende reduzir salários de jogadores e funcionários para estancar a sangria causada pela pandemia da Covid-19. A publicação disse ainda que o Bayer de Munique pode se aproveitar da situação para contratar um meia do esquadrão catalão.

Usando informações do 'Marca', o jornal português apontou que o time bávaro quer a contratação de Frenkie De Jong, de 23 anos. Revelado pelo Ajax, o atleta é um dos maiores expoentes da nova geração de jogadores holandeses. Em 2018, o meia foi alvo do Bayern de Munique, porém, na ocasião, ele preferiu um acordo com o time de Messi.

Para isso, o Bayern pretenderia se aproveitar do momento de crise financeira e institucional - lembrando que o Josep Maria Bartomeu renunciou a presidência em outubro - para contratar o jogador por um valor semelhante ao pago pelo Barça ao Ajax em 2018, cerca de 75 milhões de euros, mais 11 milhões dependentes do cumprimento de objetivos.