Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bayern de Munique sofre 2 gols em 6 minutos do Augsburg e perde 1ª partida no Alemão

Estadão Conteúdo

O último invicto nas cinco principais ligas europeias de futebol sucumbiu neste sábado. Em plena Allianz Arena, o Bayern de Munique saiu na frente, mas levou 2 gols em 6 minutos no segundo tempo e sofreu a virada do Augsburg, que luta contra o rebaixamento, que venceu por 2 a 1. O time do técnico Vicent Kompany tem 50 pontos contra 39 do vice-líder Borussia Dortmund, que enfrenta o Union Berlin neste sábado. O Augsburg soma 19, na 13ª posição. O zagueiro brasileiro Arthur Chaves, em sua estreia pelo Augsburg, marcou o gol de empate.

Diante de sua torcida, o time bávaro controlou o jogo deste sábado, mas falhou na definição contra um adversário bem organizado. A bola parada, uma das armas características na gestão de Kompany na equipe, abriu o placar em Munique. Após cobrança de escanteio, aos 23 minutos do primeiro tempo, o meia japonês Hiroki Ito venceu Dahmen pelo alto na pequena área e fez 1 a 0.

Os visitantes reagiram no segundo tempo, no qual finalizaram mais (13 a 8), e chegaram ao empate aos 30 minutos. Na mesma posição do escanteio que resultou no primeiro gol do jogo, Arthur Chaves, de 24 e revelado pelo Avaí, aproveitou falha do goleiro Urbig, que saiu do gol e não conseguiu cortar o cruzamento de Komur, para empatar a partida.

Seis minutos depois, o Augsburg conseguiu a virada em uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo. Giannoulis avançou à linha de fundo, vencendo a marcação de Kimmich e cruzou para Massengo, que finalizou de primeira.

O time da casa esbarrou na muralha armada pelo Augsburg e não evitou a perda da invencibilidade. O time bávaro não perdia no Alemão desde desde 8 de março de 2025, quando foi derrotado por 3 a 2 pelo Bochum também na Allianz Arena. Com o triunfo, o Augsburg abriu quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

O Bayern de Munique joga agora na quarta-feira contra o PSV, na Holanda, pela Champions League. O Augsburg recebe o St. Pauli, time que está na zona de rebaixamento, no sábado pela 20ª rodada do Alemão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Alemão

Bayern de Munique

Augsburg
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Futebol

Conheça as equipes participantes do Parazão 2026

Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um.

23.01.26 18h00

Futebol

Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026

Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro.

23.01.26 18h00

Futebol

Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida'

Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão

23.01.26 17h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VAI COMEÇAR!

Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A

Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional

24.01.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

futebol

Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site

Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador

23.01.26 11h55

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda