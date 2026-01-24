Bayern de Munique sofre 2 gols em 6 minutos do Augsburg e perde 1ª partida no Alemão Estadão Conteúdo 24.01.26 14h42 O último invicto nas cinco principais ligas europeias de futebol sucumbiu neste sábado. Em plena Allianz Arena, o Bayern de Munique saiu na frente, mas levou 2 gols em 6 minutos no segundo tempo e sofreu a virada do Augsburg, que luta contra o rebaixamento, que venceu por 2 a 1. O time do técnico Vicent Kompany tem 50 pontos contra 39 do vice-líder Borussia Dortmund, que enfrenta o Union Berlin neste sábado. O Augsburg soma 19, na 13ª posição. O zagueiro brasileiro Arthur Chaves, em sua estreia pelo Augsburg, marcou o gol de empate. Diante de sua torcida, o time bávaro controlou o jogo deste sábado, mas falhou na definição contra um adversário bem organizado. A bola parada, uma das armas características na gestão de Kompany na equipe, abriu o placar em Munique. Após cobrança de escanteio, aos 23 minutos do primeiro tempo, o meia japonês Hiroki Ito venceu Dahmen pelo alto na pequena área e fez 1 a 0. Os visitantes reagiram no segundo tempo, no qual finalizaram mais (13 a 8), e chegaram ao empate aos 30 minutos. Na mesma posição do escanteio que resultou no primeiro gol do jogo, Arthur Chaves, de 24 e revelado pelo Avaí, aproveitou falha do goleiro Urbig, que saiu do gol e não conseguiu cortar o cruzamento de Komur, para empatar a partida. Seis minutos depois, o Augsburg conseguiu a virada em uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo. Giannoulis avançou à linha de fundo, vencendo a marcação de Kimmich e cruzou para Massengo, que finalizou de primeira. O time da casa esbarrou na muralha armada pelo Augsburg e não evitou a perda da invencibilidade. O time bávaro não perdia no Alemão desde desde 8 de março de 2025, quando foi derrotado por 3 a 2 pelo Bochum também na Allianz Arena. Com o triunfo, o Augsburg abriu quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. O Bayern de Munique joga agora na quarta-feira contra o PSV, na Holanda, pela Champions League. O Augsburg recebe o St. Pauli, time que está na zona de rebaixamento, no sábado pela 20ª rodada do Alemão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de Munique Augsburg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00