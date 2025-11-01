Bayern de Munique poupa titulares, derrota o Leverkusen e se prepara para enfrentar o PSG Estadão Conteúdo 01.11.25 16h43 Mesmo sem sua força máxima, o Bayern de Munique venceu com tranquilidade o Bayer Leverkusen por 3 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, pela nona rodada do Campeonato Alemão, deu sequência ao seu início de temporada avassalador e agora se prepara para um grande teste. Na terça-feira, o campeão alemão enfrenta o Paris-Saint Germain, o último vencedor da Champions League, na França. O time dirigido por Vicent Kompany acumula agora nove vitórias em nove jogos na temporada, com 33 gols marcados e apenas quatro sofridos. No Campeonato Alemão, são cinco pontos de vantagem (27 a 22) para o vice-líder, o RB Leipzig. Na Champions League, o confronto no Parc des Princes coloca frente a frente as duas melhores equipes da competição até agora: estão com 100% de aproveitamento e dez gols de saldo em três rodadas. Com esse calendário em mente, Kompany iniciou o jogo com o Bayer Leverkusen poupando titulares importantes: Harry Kane, Luis Diaz e Olise. Apenas o quinto no Alemão, com 17 pontos, o Bayer Leverkusen é um adversário historicamente duro para o Bayern. O Leverkusen interrompeu a sequência de 11 títulos seguidos da Bundesliga do Bayern em 2023 e não perdia do maior campeão da Bundesliga havia cinco partidas no campeonato. Além disso, o Leverkusen ostentava uma invencibilidade de 37 jogos fora de casa no Alemão. Sua última derrota nessas condições havia ocorrido em maio de 2023. Neste sábado, porém, a resistência dos visitantes durou 25 minutos. Após um excelente lançamento de Bischof, Gnabry surgiu livre diante do goleiro Flekken e não desperdiçou. Seis minutos depois, o Bayern ampliou com uma cabeçada de Jackson, aproveitando cruzamento de Laimer. O time mandante fez o terceiro no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, quando o zagueiro Bade tentou cortar cruzamento de Guerreiro e mandou para o próprio gol. No segundo tempo, Kompany colocou Kane, Diaz e Olise em campo aos 14 minutos, mas o Bayern parecia apenas administrar o tempo para confirmar sua nona vitória em nove rodadas do campeonato Na próxima rodada, o atual Bayern tenta igualar o melhor início da história da Bundesliga. A marca pertence ao Bayern comandado por Pep Guardiola, que na temporada 2015/2016 registrou 10 vitórias seguidas. O time enfrenta o Union Berlin, como visitante, no sábado, e o Bayer Leverkusen busca a reabilitação contra o lanterna Heidenheim, em casa, também no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de Munique Bayer Leverkusen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03