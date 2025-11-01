Capa Jornal Amazônia
Bayern de Munique poupa titulares, derrota o Leverkusen e se prepara para enfrentar o PSG

Estadão Conteúdo

Mesmo sem sua força máxima, o Bayern de Munique venceu com tranquilidade o Bayer Leverkusen por 3 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, pela nona rodada do Campeonato Alemão, deu sequência ao seu início de temporada avassalador e agora se prepara para um grande teste. Na terça-feira, o campeão alemão enfrenta o Paris-Saint Germain, o último vencedor da Champions League, na França.

O time dirigido por Vicent Kompany acumula agora nove vitórias em nove jogos na temporada, com 33 gols marcados e apenas quatro sofridos. No Campeonato Alemão, são cinco pontos de vantagem (27 a 22) para o vice-líder, o RB Leipzig. Na Champions League, o confronto no Parc des Princes coloca frente a frente as duas melhores equipes da competição até agora: estão com 100% de aproveitamento e dez gols de saldo em três rodadas.

Com esse calendário em mente, Kompany iniciou o jogo com o Bayer Leverkusen poupando titulares importantes: Harry Kane, Luis Diaz e Olise. Apenas o quinto no Alemão, com 17 pontos, o Bayer Leverkusen é um adversário historicamente duro para o Bayern. O Leverkusen interrompeu a sequência de 11 títulos seguidos da Bundesliga do Bayern em 2023 e não perdia do maior campeão da Bundesliga havia cinco partidas no campeonato. Além disso, o Leverkusen ostentava uma invencibilidade de 37 jogos fora de casa no Alemão. Sua última derrota nessas condições havia ocorrido em maio de 2023.

Neste sábado, porém, a resistência dos visitantes durou 25 minutos. Após um excelente lançamento de Bischof, Gnabry surgiu livre diante do goleiro Flekken e não desperdiçou. Seis minutos depois, o Bayern ampliou com uma cabeçada de Jackson, aproveitando cruzamento de Laimer. O time mandante fez o terceiro no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, quando o zagueiro Bade tentou cortar cruzamento de Guerreiro e mandou para o próprio gol.

No segundo tempo, Kompany colocou Kane, Diaz e Olise em campo aos 14 minutos, mas o Bayern parecia apenas administrar o tempo para confirmar sua nona vitória em nove rodadas do campeonato

Na próxima rodada, o atual Bayern tenta igualar o melhor início da história da Bundesliga. A marca pertence ao Bayern comandado por Pep Guardiola, que na temporada 2015/2016 registrou 10 vitórias seguidas. O time enfrenta o Union Berlin, como visitante, no sábado, e o Bayer Leverkusen busca a reabilitação contra o lanterna Heidenheim, em casa, também no sábado.

