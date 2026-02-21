Bayern de Munique leva susto no segundo tempo, mas vence Frankfurt com dois de Kane Estadão Conteúdo 21.02.26 14h07 O Bayern de Munique derrotou o Eintracht Frankfurt dentro da Allianz Arena, na manhã deste sábado, por 3 a 2, pela Bundesliga, em duelo marcado por erros defensivos no segundo tempo. Em excelente fase, o centroavante Harry Kane marcou duas vezes e chegou aos 43 gols pelo clube na temporada, tendo atuado em 36 partidas. Com o triunfo, o gigante alemão chegou aos 60 pontos no nacional, aumentando a vantagem sobre o Borussia Dortmund, que ainda jogará neste sábado. Já os visitantes estacionam na 7ª colocação e ficam mais distantes para as vagas das competições continentais. A equipe comandada por Vincent Kompany começou a construir o placar logo aos 15 minutos de bola rolando. O jovem alemão Aleksandar Pavlovic aproveitou jogada ensaiada após cobrança de escanteio e mandou no canto esquerdo do brasileiro Kauã, que aceitou o chute. Quatro minutos mais tarde, em nova cobrança de escanteio, brilhou a estrela de Kane, que aproveitou a escorada de Josip Staniic e mandou de cabeça para os fundos das redes. Com amplo domínio após dois gols em sequência, o Bayern foi superior durante todo o decorrer do primeiro tempo, e teve outras oportunidades para aumentar a diferença. No começo da segunda etapa, o Eintracht Frankfurt até conseguiu equilibrar a partida, mas não transformou em gols. Aos 23 minutos, Harry Kane recebeu na entrada da área e chutou firme, no canto direito do arqueiro, dessa vez sem chances de defesa, e aumentou o placar para 3 a 0. Quando a partida parecia resolvida na Allianz Arena, Kane apareceu novamente, mas desta vez para os visitantes. O camisa 9 tentou afastar a bola na área defensiva e acabou acertando a perna de Oscar Højlund e a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Jonathan Burkardt acertou o canto de Urbig e descontou. Aos 41 minutos de partida, outro susto para o Bayern: a defesa do gigante alemão abusou da troca de passes na área defensiva. O francês Arnaud Kalimuendo aproveitou a falha do zagueiro Min-jae Kim, e diminuiu o placar mais uma vez. Mesmo com a pressão nos últimos minutos, os comandados de Kompany seguraram o placar e garantiram a vitória. Confira os jogos da manhã deste sábado na Bundesliga: Wolfsburg 2 x 3 Augsburg Union Berlin 1 x 0 Bayer Leverkusen Colônia 2 x 2 Hoffenheim Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de Munique Frankfurt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13