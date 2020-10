Bayern de Munique goleia Atlético de Madrid em estreia na Champions

O Bayern de Munique iniciou a defesa do título da Liga dos Campeões com o pé direito. Atual campeão, o time bávaro venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Munique, na primeira rodada do Grupo A. Coman, duas vezes, Goretzka e Tolisso marcaram os gols.

Com o resultado, o Bayern lidera o Grupo A de forma isolada com três pontos. O time alemão volta a campo pela competição na próxima terça-feira, diante do Lokomotiv Moscou, às 14h55 (horário de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, às 16h, o Atlético de Madrid encara o RB Salzburg, na Espanha.

O JOGO A partida começou equilibrada, com chances para os dois lados. Logo aos 2 minutos, Renan Lodi fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Suaréz. O atacante uruguaio chegou de carrinho, mas não conseguiu completar para o gol. A resposta do atual campeão da Champions não demorou. Aos 14, após cobrança de escanteio, o zagueiro Sule carimbou a trave do time espanhol.

O Bayern começou a dominar as ações da partida, mas o Atlético assustava nos contra-ataques. Aos 26, em nova jogada pela esquerda, desta vez com Carrasco, a bola sobrou para Suárez que finalizou mal para fora. O time alemão respondeu de forma fatal. Aos 27, Kimmich deu um passe sensacional, furando toda a defesa do Atlético, e deixou Coman cara a cara com o goleiro Oblak. O atacante não desperdiçou e abriu o placar.

O Atlético sentiu o gol e o Bayern passou a dominar totalmente a partida. Aos 40, em subida rápida ao ataque, em nova jogada de Coman, Goretzka chegou como elemento surpresa e finalizou para fazer 2 a 0 para o time bávaro fechar o primeiro tempo.

O Atlético ensaio uma pressão no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, João Felix marcou um gol, mas o VAR anulou ao assinalar impedimento. A reação não durou muito. Aos 20, depois do rebote da batida de falta de Kimmich, a bola sobrou para Tolisso soltar uma bomba de fora da área e aumentar a vantagem do time alemão.

Seis minutos depois, aos 26, Coman selou a goleada do atual campeão da Liga. Muller fez um lançamento perfeito para o atacante, que balançou para cima do zagueiro Felipe, e chutou cruzado marcando o quarto do Bayern e seu segundo na partida. O Bayern passou a administrar o resultado até o fim e iniciou sua defesa de título em grande estilo.