Barcelona vence Osasuna com 2 gols de Raphinha e coloca pressão no Real Madrid em LaLiga

Líder isolado, o Barcelona precisou de 70 minutos e 21 finalizações para derrubar a retranca montada pelo Osasuna, ameaçado pelo rebaixamento, neste sábado pela 16ª rodada e vencer por 2 a 0, gols do brasileiro Raphinha, no Camp Nou. O time de Hansi Flick manteve os 100% de aproveitamento como mandante em LaLiga e agora tem 43 pontos, colocando pressão no vice-líder Real Madrid, que soma 36 e enfrenta neste domingo o Alavés. O Osasuna permanece com 15, mesma pontuação do Girona, que abre a zona da degola.

O quinto jogo do Barcelona no Camp Nou após a reabertura do estádio foi marcado por amplo domínio do time da casa, que teve mais de 80% de posse de bola e conseguiu 24 finalizações. O Osasuna era muito eficaz em seu esquema defensivo com uma linha de cinco jogadores diante da área, outra de quatro e apenas o atacante Budimir à frente. Quando recuperava a bola, os visitantes procuravam armar contra-ataques em velocidade.

Melhor ataque do campeonato, com uma produção que é mais do que o triplo dos rivais (49 a 14), o Barcelona chegou a marcar aos 22 minutos do primeiro tempo, com uma cabeçada de Ferran Torres, que surgiu livre na área após um dos poucos momentos de distração do Osasuna. O gol, porém, foi anulado por impedimento após um escanteio curto envolvendo Raphinha e Lamine Yamal no início do lance.

O primeiro tempo terminou com 81% de posse de bola e 13 finalizações do Barcelona, contra apenas 2 do Osasuna, mas sem gols. A segunda etapa começou da mesma, com os mandantes pressionando e os visitantes tentando surpreender. A torcida do Camp Nou já demonstrava ansiedade quando aos 25 minutos, Pedri arrancou pela esquerda e tocou para Raphinha no corredor central. O brasileiro, da meia-lua, chutou cruzado no canto esquerdo do goleiro Herrera.

Com vantagem no placar, o Barcelona continuou pressionando na tentativa de ampliar o marcador e conseguiu aos 41 minutos. Koundé avançou pela direita e cruzou para a área. A zaga do Osasuna cortou mal e a bola sobrou para Raphinha, livre dentro da área, marcar seu segundo gol. O brasileiro, substituído na sequência, foi bastante aplaudido. Com 6 gols no Espanhol, ele se iguala Yamal na lista de artilheiros e, entre os companheiros de time, está atrás apenas de Torres, com 11, e Lewandowski, com 8. Mbapé, do Real Madrid, com 16, lidera a artilharia.

Na próxima rodada de LaLiga, o líder enfrenta o Villarreal no domingo, e o Osasuna recebe o Alavés no sábado.