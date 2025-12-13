Barcelona vence Osasuna com 2 gols de Raphinha e coloca pressão no Real Madrid em LaLiga Estadão Conteúdo 13.12.25 16h53 Líder isolado, o Barcelona precisou de 70 minutos e 21 finalizações para derrubar a retranca montada pelo Osasuna, ameaçado pelo rebaixamento, neste sábado pela 16ª rodada e vencer por 2 a 0, gols do brasileiro Raphinha, no Camp Nou. O time de Hansi Flick manteve os 100% de aproveitamento como mandante em LaLiga e agora tem 43 pontos, colocando pressão no vice-líder Real Madrid, que soma 36 e enfrenta neste domingo o Alavés. O Osasuna permanece com 15, mesma pontuação do Girona, que abre a zona da degola. O quinto jogo do Barcelona no Camp Nou após a reabertura do estádio foi marcado por amplo domínio do time da casa, que teve mais de 80% de posse de bola e conseguiu 24 finalizações. O Osasuna era muito eficaz em seu esquema defensivo com uma linha de cinco jogadores diante da área, outra de quatro e apenas o atacante Budimir à frente. Quando recuperava a bola, os visitantes procuravam armar contra-ataques em velocidade. Melhor ataque do campeonato, com uma produção que é mais do que o triplo dos rivais (49 a 14), o Barcelona chegou a marcar aos 22 minutos do primeiro tempo, com uma cabeçada de Ferran Torres, que surgiu livre na área após um dos poucos momentos de distração do Osasuna. O gol, porém, foi anulado por impedimento após um escanteio curto envolvendo Raphinha e Lamine Yamal no início do lance. O primeiro tempo terminou com 81% de posse de bola e 13 finalizações do Barcelona, contra apenas 2 do Osasuna, mas sem gols. A segunda etapa começou da mesma, com os mandantes pressionando e os visitantes tentando surpreender. A torcida do Camp Nou já demonstrava ansiedade quando aos 25 minutos, Pedri arrancou pela esquerda e tocou para Raphinha no corredor central. O brasileiro, da meia-lua, chutou cruzado no canto esquerdo do goleiro Herrera. Com vantagem no placar, o Barcelona continuou pressionando na tentativa de ampliar o marcador e conseguiu aos 41 minutos. Koundé avançou pela direita e cruzou para a área. A zaga do Osasuna cortou mal e a bola sobrou para Raphinha, livre dentro da área, marcar seu segundo gol. O brasileiro, substituído na sequência, foi bastante aplaudido. Com 6 gols no Espanhol, ele se iguala Yamal na lista de artilheiros e, entre os companheiros de time, está atrás apenas de Torres, com 11, e Lewandowski, com 8. Mbapé, do Real Madrid, com 16, lidera a artilharia. Na próxima rodada de LaLiga, o líder enfrenta o Villarreal no domingo, e o Osasuna recebe o Alavés no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Espanhol Barcelona Osasuna Raphinha LaLiga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26