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Barcelona vence Celta e dá mais um passo rumo ao bicampeonato espanhol

O time catalão apostou em jogadas pelo lado direito com Lamine Yamal

Estadão Conteúdo
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Barcelona goleou Antwerp por 5 a 0 em sua estreia pela fase de grupos da Champions (X/ @FCBarcelona)

O Barcelona se aproximou ainda mais do bicampeonato espanhol, ao vencer, nesta quarta-feira, por 1 a 0, o Celta de Vigo, no Camp Nou, em duelo válido pela 32ª rodada. Com o resultado, a equipe catalã chegou aos 82 pontos, contra 73 do Real Madrid. O Celta continua com 44, em sétimo lugar.

O começo foi eletrizante com as duas equipes criando oportunidade de gol nos primeiros segundos. Depois o Barcelona concentrou todos os seus jogadores praticamente o tempo todo no campo do Celta, mas pouco produziu de perigo para a meta de Radu.

O time catalão apostou em jogadas pelo lado direito com Lamine Yamal, mas a defesa do Celta se mostrou bem posicionada e bloqueou o avanço adversário.

O castigo por dominar e não produzir quase veio aos 15 minutos, o Celta por pouco não abriu o placar. Jutglà surgiu livre e errou o alvo.

O Barcelona seguiu com o domínio do jogo, mas o Celta ganhou confiança e passou a rondar a área de Joan Garcia. Aos 28 minutos, Lamine Yamal chutou com muito perigo, mas a bola saiu por pouco.

Aos 40, não teve jeito. O camisa 10 do Barcelona invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que ele mesmo cobrou com categoria para fazer 1 a 0. O problema é que o atacante sentiu um problema muscular e acabou substituído.

No mesmo instante em que Lamine Yamal se dirigia para o vestiário, a partida ficou paralisada para o atendimento de um torcedor nas arquibancadas. Foram mais de dez minutos de paralisação. Com o reinício do jogo, o Barcelona seguiu no ataque e só não ampliou por causa de mais uma boa defesa de Radu.

Sétimo colocado no Espanhol, o Celta não alterou seu estilo de pressionar na marcação, forçando o Barcelona a utilizar as laterais do campo para conseguir atacar. E aos dez minutos a tática catalão deu certo em parte. Pedri fez lindo lançamento para Ferra´n Torres, que bateu bonito para marcar, mas o VAR anulou a jogada.

A jogada motivou o time do Barcelona, que passou a acumular boas finalizações. O Celta encontrou espaços e a disputa ficou aberta. Chances foram criadas, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0.

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