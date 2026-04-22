Barcelona vence Celta e dá mais um passo rumo ao bicampeonato espanhol O time catalão apostou em jogadas pelo lado direito com Lamine Yamal Estadão Conteúdo 22.04.26 19h06 Barcelona goleou Antwerp por 5 a 0 em sua estreia pela fase de grupos da Champions (X/ @FCBarcelona) O Barcelona se aproximou ainda mais do bicampeonato espanhol, ao vencer, nesta quarta-feira, por 1 a 0, o Celta de Vigo, no Camp Nou, em duelo válido pela 32ª rodada. Com o resultado, a equipe catalã chegou aos 82 pontos, contra 73 do Real Madrid. O Celta continua com 44, em sétimo lugar. O começo foi eletrizante com as duas equipes criando oportunidade de gol nos primeiros segundos. Depois o Barcelona concentrou todos os seus jogadores praticamente o tempo todo no campo do Celta, mas pouco produziu de perigo para a meta de Radu. O time catalão apostou em jogadas pelo lado direito com Lamine Yamal, mas a defesa do Celta se mostrou bem posicionada e bloqueou o avanço adversário. O castigo por dominar e não produzir quase veio aos 15 minutos, o Celta por pouco não abriu o placar. Jutglà surgiu livre e errou o alvo. O Barcelona seguiu com o domínio do jogo, mas o Celta ganhou confiança e passou a rondar a área de Joan Garcia. Aos 28 minutos, Lamine Yamal chutou com muito perigo, mas a bola saiu por pouco. Aos 40, não teve jeito. O camisa 10 do Barcelona invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que ele mesmo cobrou com categoria para fazer 1 a 0. O problema é que o atacante sentiu um problema muscular e acabou substituído. No mesmo instante em que Lamine Yamal se dirigia para o vestiário, a partida ficou paralisada para o atendimento de um torcedor nas arquibancadas. Foram mais de dez minutos de paralisação. Com o reinício do jogo, o Barcelona seguiu no ataque e só não ampliou por causa de mais uma boa defesa de Radu. Sétimo colocado no Espanhol, o Celta não alterou seu estilo de pressionar na marcação, forçando o Barcelona a utilizar as laterais do campo para conseguir atacar. E aos dez minutos a tática catalão deu certo em parte. Pedri fez lindo lançamento para Ferra´n Torres, que bateu bonito para marcar, mas o VAR anulou a jogada. A jogada motivou o time do Barcelona, que passou a acumular boas finalizações. O Celta encontrou espaços e a disputa ficou aberta. Chances foram criadas, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Barcelona Celta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 luto Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém 22.04.26 10h40 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 luto Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém 22.04.26 10h40