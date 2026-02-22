Barcelona se reabilita, derrota o Levante em casa e reassume liderança de La Liga Estadão Conteúdo 22.02.26 14h37 Em um momento delicado na temporada, o Barcelona aproveitou o fato de jogar em casa contra a pior defesa de La Liga, foi dominante e venceu o Levante por 3 a 0 neste domingo para reassumir a liderança do campeonato. O Barcelona chegou aos 61 pontos em 25 rodada, contra 60 do Real Madrid. O Levante é o penúltimo colocado, com 18. Depois da goleada (4 a 0) sofrida diante do Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei e uma derrota surpreendente para o Girona na última rodada de La Liga, o Barcelona conseguiu se recuperar de maneira rápida na disputa pelo título nacional, aproveitando o tropeço do rival Real, que no sábado foi derrotado pelo Osasuna. O Levante chegou ao Camp Nou com três derrotas consecutivas no campeonato e disposto a evitar o quarto revés montou uma primeira linha defensiva com cinco homens. O esquema, porém, durou pouco tempo. Logo aos 5 minutos, Bernal aproveitou cruzamento de Eric Garcia pela esquerda e marcou o primeiro gol da partida. Como esperado, o Barcelona teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo e desperdiçou várias oportunidades. O segundo gol nasceu novamente de uma jogada da esquerda. João Cancelo cruzou com perfeição, e De Jong só teve o trabalho de tocar para o gol. O Levante não se limitou a ficar atrás e exigiu algumas defesas importantes de Joan Garcia, goleiro do Barcelona. Na segunda etapa, o Barcelona ampliou com Fermín, que veio do banco, e acertou um belo chute de fora da área aos 36 minutos. Ele entrou em campo aos 21, ao mesmo tempo de Pedri, que retornou ao Barcelona após perder os últimos seis jogos com uma lesão muscular. O goleiro Ryan, do Levante, ainda evitou que o rival ampliasse o placar aos 45, com duas grandes defesas consecutivas. A primeira em uma cabeçada de Raphinha e a segunda em um chute à queima-roupa de Fermín no rebote. Com o resultado, o Barcelona manteve o 100% de aproveitamento em casa nesta La Liga (12 vitórias), com 37 gols marcados, mais do que marcaram 14 times do campeonato computando os jogos como mandante e visitante. Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o terceiro colocado, o Villarreal, no sábado, novamente em casa. O Levante recebe o Alavés na sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FUTEBOL La Liga Barcelona Levante COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56