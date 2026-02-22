Barcelona se reabilita, derrota o Levante em casa e reassume liderança de La Liga

Em um momento delicado na temporada, o Barcelona aproveitou o fato de jogar em casa contra a pior defesa de La Liga, foi dominante e venceu o Levante por 3 a 0 neste domingo para reassumir a liderança do campeonato. O Barcelona chegou aos 61 pontos em 25 rodada, contra 60 do Real Madrid. O Levante é o penúltimo colocado, com 18.

Depois da goleada (4 a 0) sofrida diante do Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei e uma derrota surpreendente para o Girona na última rodada de La Liga, o Barcelona conseguiu se recuperar de maneira rápida na disputa pelo título nacional, aproveitando o tropeço do rival Real, que no sábado foi derrotado pelo Osasuna.

O Levante chegou ao Camp Nou com três derrotas consecutivas no campeonato e disposto a evitar o quarto revés montou uma primeira linha defensiva com cinco homens. O esquema, porém, durou pouco tempo. Logo aos 5 minutos, Bernal aproveitou cruzamento de Eric Garcia pela esquerda e marcou o primeiro gol da partida.

Como esperado, o Barcelona teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo e desperdiçou várias oportunidades. O segundo gol nasceu novamente de uma jogada da esquerda. João Cancelo cruzou com perfeição, e De Jong só teve o trabalho de tocar para o gol. O Levante não se limitou a ficar atrás e exigiu algumas defesas importantes de Joan Garcia, goleiro do Barcelona.

Na segunda etapa, o Barcelona ampliou com Fermín, que veio do banco, e acertou um belo chute de fora da área aos 36 minutos. Ele entrou em campo aos 21, ao mesmo tempo de Pedri, que retornou ao Barcelona após perder os últimos seis jogos com uma lesão muscular.

O goleiro Ryan, do Levante, ainda evitou que o rival ampliasse o placar aos 45, com duas grandes defesas consecutivas. A primeira em uma cabeçada de Raphinha e a segunda em um chute à queima-roupa de Fermín no rebote.

Com o resultado, o Barcelona manteve o 100% de aproveitamento em casa nesta La Liga (12 vitórias), com 37 gols marcados, mais do que marcaram 14 times do campeonato computando os jogos como mandante e visitante. Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o terceiro colocado, o Villarreal, no sábado, novamente em casa. O Levante recebe o Alavés na sexta-feira.