Barcelona protesta na Uefa contra arbitragem na Champions: 'Prejuízos esportivos e financeiros' O Barcelona queria que o árbitro advertisse os rivais e ainda cobrou uma expulsão de Koke - nenhum amarelo foi dado ao Atlético no duelo de volta Estadão Conteúdo 16.04.26 15h02 Dois dias após fazer insuficientes 2 a 1 na visita ao Atlético de Madrid e ser eliminado da Champions League nas quartas de final, o Barcelona fez nova queixa à Uefa contra a arbitragem - já havia reclamado no primeiro jogo. O clube alega que não foram cumpridas as regras do jogo na eliminatória, o que causou "prejuízos esportivos e financeiros." "O FC Barcelona apresentou uma queixa à Uefa relativa à atuação da arbitragem nos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O clube considera que, nos dois jogos da eliminatória, várias decisões da arbitragem foram tomadas em desacordo com as regras do jogo, resultantes de uma aplicação incorreta do regulamento e da falta de intervenção adequada do sistema VAR em lances de clara relevância", divulgou os catalães, em nota oficial nesta quinta-feira. Depois de reclamar do VAR não ter acionado o árbitro para anotação de uma penalidade no jogo da ida e um consequente vermelho ao zagueiro Pubill por ter segurado a bola com a mão após Musso ter cobrado o tiro de meta, a bronca da vez é pela não coibição das faltas duras. O Barcelona queria que o árbitro advertisse os rivais e ainda cobrou uma expulsão de Koke - nenhum amarelo foi dado ao Atlético no duelo de volta. "Segundo o FC Barcelona, o acúmulo desses erros teve um impacto direto no andamento das partidas e no resultado final do confronto, causando prejuízos esportivos e financeiros significativos ao clube", continuou. A Uefa tinha recusado as reclamações do Barcelona no jogo de ida, alegando ser "inadmissível" a reclamação catalã. Mesmo assim, o clube volta a protestar, se colocando à disposição para ajudar a arbitragem. "Por meio desta reclamação, o clube reitera os pedidos feitos anteriormente à Uefa e, ao mesmo tempo, oferece-se para colaborar com a organização com o objetivo de aprimorar o sistema de arbitragem para garantir uma aplicação mais rigorosa, justa e transparente das Regras do Jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions LOeague Barcelona Uefa arbitragem queixa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40