Barcelona não deve renovar contrato de Robert Lewandowski, diz jornal espanhol Estadão Conteúdo 12.10.25 18h02 O Barcelona não deve renovar o contrato do atacante polonês Robert Lewandowski. De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube não conta com o artilheiro de 37 anos para a próxima temporada pela queda de rendimento em relação ao restante do elenco. Neste início de temporada 2025/2026, Lewandowski tem quatro gols marcados em nove jogos. O jornal ainda informou que a diretoria do time catalão já trata como prioridade a contratação de um atacante de perfil mais jovem para substituir o artilheiro polonês, assim como um novo lateral-direito. O nome de Etta Eyong, do Levante, agrada o Barcelona. No Barcelona desde 2022, Lewandowski já foi procurado por clubes do mundo árabe. No entanto, não é desejo do camisa nove aceitar propostas desse mercado. Ainda segundo o jornal Sport, o jogador, que está em reta final de carreira, deve buscar uma equipe próxima de Barcelona para seguir atuando, uma vez que ele e a família demonstram desejo de seguir morando na Catalunha.