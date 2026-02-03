Barcelona mostra ao Real Madrid como superar o Albacete e vai à semifinal da Copa do Rei

Desta vez a zebra não deu as caras e o Barcelona, atual campeão, está nas semifinais da Copa do Rei. O clube catalão visitou o surpreendente e animado Albacete, algoz do Real Madrid na fase anterior, e confirmou o seu favoritismo, garantindo a classificação com triunfo por 2 a 1.

Destaque para Lamine Yamal, autor do gol que abriu caminho para o triunfo e de boas jogadas individuais - arriscou até pedaladas. A estrela da seleção espanhola foi provocada pelos torcedores do Albacete o tempo todo e respondeu da melhor maneira. Celebrou o seu gol fazendo pose às arquibancadas. De volta à equipe titular após se recuperar de lesão, Ronald Araújo também deixou sua marca, com Javi Moreno anotando o de honra já no fim.

Hansi Flick admitiu na véspera do jogo que não seria fácil encontrar um substituto para o brasileiro Raphinha, machucado. Mas optou pelo óbvio, utilizando Rashford, que já havia entrado em seu lugar no fim de semana após a lesão muscular.

O treinador também optou pela utilização de escalação mista, mesmo ciente que o Albacete desbancou o rival Real Madrid na rodada anterior após os merengues optarem por time alternativo e levarem 3 a 2.

Rashford formou o trio ofensivo com o jovem Lamine Yamal e o experiente Lewandowski, com Dani Olmo na missão de servi-los. Os laterais Balde e Koundé ganharam descanso, iniciando no banco, assim como Fermín e Ferran Torres.

Mesmo mexido, o Barcelona entrou em campo bastante favorito diante do rival da segunda divisão. O apoio no estádio Carlos Belmonte, mais uma vez, era a arma do rival coadjuvante, empolgado após ganhar pela primeira vez na história do Real Madrid, vindo de quatro triunfos seguidos, e querendo surpreender o planeta pela segunda vez seguida em intervalo de 20 dias.

Bastaram seis minutos para o time catalão chegar com perigo. Rashford recebeu de Dani Olmo, cara a cara, e finalizou para fora, de primeira, desperdiçando chance de ouro. O Barcelona tomava a iniciativa do embate, rondava a área o tempo todo, e o Albacete apenas buscava os contragolpes.

Assim como fez diante do Real Madrid, o Albacete adotou uma postura bastante defensiva e 'subiu o muro' na frente do goleiro Lizoain. Bem postado, a equipe neutralizada o adversário. Lewandowski pouco tocada na bola e Lamine Yamal mostrava-se tímido em campo, sofrendo com marcação individual, as faltas e as vaias da torcida local.

Provocar logo o astro do oponente acabou custando caro. Aos 38 minutos, o jovem espanhol aproveitou a saída errada da defesa do Albacete e concluiu de primeira para abrir o placar. De Jong deu lindo passe ao companheiro.

O domínio catalão aumentou ainda mais após a abertura do placar e Lewandowski e Dani Olmo poderiam ampliar antes do descanso. Nas poucas vezes que conseguiu alcançar o setor ofensivo, o Albacete viu Puertas bater de fora da área e parar em defesas tranquilas de Joan Garcia.

O Barcelona voltou dos vestiários disposto a definir logo a vitória e com grande blitze ofensiva. Livre na área, Olmo não concluiu bem a arrancada de Rashford pela esquerda. Coube ao zagueiro Ronald Araújo, de cabeça, dar vantagem tranquila aos visitantes.

Obrigado a sair de trás, o Albacete deu espaços e o Barcelona empilhou chances desperdiçadas. Para piorar, viu o herói Jefté, autor do gol da classificação diante do Real Madrid, perder duas chances no ataque e ainda ter um gol anulado por impedimento de Puertas no começo da jogada.

A partida já estava em seus minutos finais quando o zagueiro Javi Moreno fez renascer as esperanças do Albacete ao dar um peixinho e descontar. A experiência do Barcelona se fez valer diante de um rival totalmente exposto e Ferran Torres ainda foi às redes - estava impedido. No fim, administrando a posse de bola, os visitantes confirmaram a classificação.