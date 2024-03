Barcelona lança camisa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher; confira

O Barcelona lançou nesta sexta-feira (08), uma nova camiseta alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Com o lema “A Igualdade está nas nossas Cores, Empoderando as Gerações Futuras”, a campanha visa abordar a conscientização sobre a igualdade de gênero, principalmente, dentro do campo.

O novo uniforme das equipes femininas catalãs é caracterizado pela cor roxa e detalhes listrados, criados pela estilista María Escoté. No momento, a camisa não ficará à venda para as torcedoras, mas entra em exposição nas imediações do clube durante as principais ações para o Dia da Mulher.

O uniforme roxo ainda deve ser usado nos jogos em casa das equipes profissionais do Barcelona neste mês de março. A estreia deve acontecer na partida desta sexta-feira, contra o Mallorca, às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)