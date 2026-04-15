Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Barcelona está atrás de nova joia do Palmeiras que tem multa de R$ 590 milhões

Natural de São Paulo, Eduardo chegou ao Palmeiras na infância, aos 8 anos, em 2018

Estadão Conteúdo

O Barcelona corre contra o tempo para contratar Eduardo Conceição, nova joia do Palmeiras que se destaca pela seleção na disputa do Sul-Americano sub-17. O jogador de apenas 16 anos tem multa rescisória de quase R$ 590 milhões (100 milhões de euros), quantia que o clube catalão estaria a disposto a pagar. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As.

Natural de São Paulo, Eduardo chegou ao Palmeiras na infância, aos 8 anos, em 2018. Depois de se destacar no título do Campeonato Paulista sub-15 na última temporada, o garoto integrou o elenco palmeirense na disputa da Copinha deste ano. O jovem tem contrato com o clube alviverde até o fim de 2029.

"Em Barcelona não querem cometer erros do passado, como Endrick, Estêvão ou Rayan mais recentemente. Portanto, o time blaugrana tem saído na frente para fechar a contratação de Eduardo Conceição. Uma negociação relâmpago marcada pela boa sintonia que existe com seu meio e com o próprio Palmeiras, aberto a negociar por sua pérola, embora dentro dos limites. Porque, e como eles vão avançar do Brasil, têm muitos clubes que estão atrás do atacante", explicou a publicação.

Além de Barcelona, Manchester City e Chelsea são outros clubes interessados em Eduardo. Segundo a ESPN, o time de Manchester, por exemplo, fez uma oferta ao Palmeiras de cerca de R$ 235 milhões (40 milhões de euros) pelo jogador, a maior apresentada até o momento. Por outro lado, o time londrino aguarda para lançar sua primeira proposta formal.

Apesar da multa rescisória de mais de meio bilhão, o Palmeiras, que é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador, espera negociar a promessa por cerca de R$ 294,6 milhões (50 milhões de euros), incluindo valores fixos e bônus.

"Um jogador 'especial' e 'diferente dos demais' pelo qual o Palmeiras quer fechar outro acordo multimilionário", detalhou o As. Na imprensa do Velho Continente, o talento de Eduardo é comparado ao de Estêvão, última grande revelação palmeirense e que atualmente está no Chelsea.

"Poderia ostentar seus números e estatísticas; mas para conhecer a categoria do futebolista, basta sentar e ver a capacidade que ele tem de entender o jogo. Imaginativo, rápido e, como todo bom brasileiro: muito habilidoso", publicou o jornal.

Em entrevista ao As divulgada no início de abril, o jogador, que busca levar o Brasil ao título do Sul-Americano sub-17 - a seleção está na semifinal e enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira -, destacou suas qualidades dentro de campo. "Eu amo um contra um, pedalar e superar meus rivais com velocidade", contou a joia palmeirense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Palmeiras

Eduardo Conceição
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp

Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol

15.04.26 17h30

Futebol

CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais

Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses

15.04.26 16h45

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

mais esportes

Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém

Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo

15.04.26 12h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

É HOJE!

Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte

Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2

15.04.26 8h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

Futebol

Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá

Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal

15.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda