Barcelona anuncia o retorno de João Cancelo por empréstimo até 2026 Estadão Conteúdo 13.01.26 13h53 João Cancelo está de volta ao Barcelona. O clube catalão anunciou nesta terça-feira o retorno do lateral-direito português por empréstimo junto ao Al-Hilal, com vínculo válido até o fim da temporada 2025/26. Cancelo reencontra o Barça após ter defendido a equipe entre 2023 e 2024, quando atuou emprestado pelo Manchester City, e voltará a vestir a camisa 2. O jogador desembarcou em Barcelona na segunda-feira para realizar exames médicos e finalizar os trâmites do acordo. A expectativa da comissão técnica comandada por Hansi Flick é contar com o atleta o quanto antes, inclusive para o confronto contra o Racing, pelas oitavas de final da Copa do Rei, marcado para quinta-feira, às 17h (de Brasília). Cancelo estava no Al-Hilal desde agosto de 2024, após ser negociado pelo Manchester City. Na ocasião, o clube saudita ainda era treinado por Jorge Jesus e contava com Neymar no elenco. A transferência custou cerca de 25 milhões de euros, e o português assinou contrato de três temporadas com a equipe de Riad. Durante a passagem pelo futebol saudita, o lateral disputou 45 partidas, marcou três gols e distribuiu 14 assistências, mas não conquistou títulos. Apesar dos bons números individuais, a experiência no Al-Hilal acabou sendo curta, culminando no retorno ao futebol europeu. O período mais vitorioso da carreira de João Cancelo foi no Manchester City, onde atuou por cinco temporadas e conquistou sete títulos, incluindo a Liga dos Campeões de 2022/23. A saída do clube inglês aconteceu após a perda de espaço no elenco, motivada por divergências com o técnico Pep Guardiola. Além de City, Al-Hilal e Barcelona, Cancelo acumula passagens por Benfica, Valencia, Inter de Milão, Juventus e Bayern de Munique.