Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Barcelona anuncia o retorno de João Cancelo por empréstimo até 2026

Estadão Conteúdo

João Cancelo está de volta ao Barcelona. O clube catalão anunciou nesta terça-feira o retorno do lateral-direito português por empréstimo junto ao Al-Hilal, com vínculo válido até o fim da temporada 2025/26. Cancelo reencontra o Barça após ter defendido a equipe entre 2023 e 2024, quando atuou emprestado pelo Manchester City, e voltará a vestir a camisa 2.

O jogador desembarcou em Barcelona na segunda-feira para realizar exames médicos e finalizar os trâmites do acordo. A expectativa da comissão técnica comandada por Hansi Flick é contar com o atleta o quanto antes, inclusive para o confronto contra o Racing, pelas oitavas de final da Copa do Rei, marcado para quinta-feira, às 17h (de Brasília).

Cancelo estava no Al-Hilal desde agosto de 2024, após ser negociado pelo Manchester City. Na ocasião, o clube saudita ainda era treinado por Jorge Jesus e contava com Neymar no elenco. A transferência custou cerca de 25 milhões de euros, e o português assinou contrato de três temporadas com a equipe de Riad.

Durante a passagem pelo futebol saudita, o lateral disputou 45 partidas, marcou três gols e distribuiu 14 assistências, mas não conquistou títulos. Apesar dos bons números individuais, a experiência no Al-Hilal acabou sendo curta, culminando no retorno ao futebol europeu.

O período mais vitorioso da carreira de João Cancelo foi no Manchester City, onde atuou por cinco temporadas e conquistou sete títulos, incluindo a Liga dos Campeões de 2022/23. A saída do clube inglês aconteceu após a perda de espaço no elenco, motivada por divergências com o técnico Pep Guardiola.

Além de City, Al-Hilal e Barcelona, Cancelo acumula passagens por Benfica, Valencia, Inter de Milão, Juventus e Bayern de Munique.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

João Cancelo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa

A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão

13.01.26 15h01

Futebol

Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente

Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém

13.01.26 12h33

mais esportes

Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais

Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15

13.01.26 11h57

Mais esportes

Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar

Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos

13.01.26 11h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

13.01.26 7h00

FUTEBOL

Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE

Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

13.01.26 10h54

Futebol

Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha

Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda