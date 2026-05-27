Barboza visita estádio do Palmeiras e prevê estreia: 'Ansioso por ver torcida cantar meu nome' Estadão Conteúdo 27.05.26 19h53 Reforço para o segundo semestre no Palmeiras, o zagueiro argentino Alexander Barboza visitou o Nubank Parque pela primeira vez como jogador do Palmeiras nesta quarta-feira. O defensor vindo do Botafogo não escondeu a ansiedade por estrear na nova casa e já imagina os palmeirenses cantando seu nome. A contratação de Barboza traz uma boa dor de cabeça ao técnico português Abel Ferreira, que conta com os intocáveis Gustavo Gómez e Murilo na defesa e terá de se desdobrar para encaixar o reforço no time - ainda tem Bruno Fuchs, em reta final de reabilitação. Como a janela de transferências só abre após a Copa do Mundo, Barboza não encara o Junior Barranquilla nesta quinta-feira na rodada final da fase de classificação da Libertadores. Nem a Chapecoense, domingo, pelo Brasileirão. Mas acompanhou os futuros companheiros no treino do dia - os jogos serão no Nubank Parque. Sorridente e um tanto ansioso, Alexander Barboza não escondeu a vontade de logo estar em campo vestindo verde. "Estou ansioso para jogar. E jogando, a torcida vai começar a cantar meu nome", afirmou, confiante em se tornar um dos ídolos da torcida, como Gustavo Gómez. Nada, porém, de pular etapas. "Primeiro é treinar e jogar para chegar esse momento tão bonito que é escutar a torcida cantando seu nome", destacou o defensor, que só poderá atuar após a Copa do Mundo. Portanto, terá quase 50 dias para adaptação à nova casa e aos novos companheiros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras Alexander Barbosa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 futebol Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) 27.05.26 13h52 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46