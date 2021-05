Barbeiro dorme no próprio carro para tentar cortar cabelo de Neymar na Granja

A idolatria por um jogador de futebol é capaz de fazer um torcedor cometer loucuras para conhecer o ídolo. É o caso do barbeiro Rhonan Lopes. O carioca de 24 anos, morador de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, viajou por mais de 80km para chegar a Granja Comary, local do centro de treinamento da Seleção Brasileira, em busca do sonho de cortar o cabelo do craque Neymar.

camisa 10 do Paris Saint-Germain. Além disso, o carioca pediu dispensa por três dias do trabalho e segue aguardando uma oportunidade de encontrar com o jogador. Desde o início da madrugada de quarta-feira, o barbeiro faz do carro, emprestado por um amigo, seu dormitório para ficar de plantão na porta da Granja a espera do. Além disso, o carioca pediu dispensa por três dias do trabalho e segue aguardando uma oportunidade de encontrar com o jogador.

"Estou aqui desde as duas da manhã de ontem, sem tomar banho e só comendo biscoito", disse. "Me criticam muito. Me chamam de maluco e falam que eu não tenho o que fazer. Já falaram para mim que esse sonho é um sonho bosta, mas não dou ouvidos. Eu sei que estou fazendo o certo. Muita gente me ajudando. Não estou errado. Só tenho um sonho e quero realizar", completou Rhonan Lopes.

Preparado, o barbeiro sobrevive à base de água e biscoito e levou também cobertores e o kit para corte de cabelo caso Neymar atenda o pedido.

Ao lado do portão da Granja, Rhonan Lopes preparou um cartaz para ficar em evidência e chamar a atenção dos jogadores e funcionários que entram no centro de preparação para as eliminatórias.

"Neymar, há cinco anos na luta pelo meu sonho, pois sei que o meu Deus é fiel para realizá-lo", diz o cartaz. Entretanto, a última chance para Rhonan ver Neymar é nesta quinta-feira. O barbeiro deve voltar a São Gonçalo por conta do trabalho e para tomar conta de Noah, seu filho de 11 meses.

"Estou dormindo há dois dias no carro e acho que vou até amanhã (sexta-feira). Eu estou me alimentando de biscoito. Almoço num restaurante da esquina, mas o resto do dia eu como biscoito. Não estou tomando banho, pois não tem onde tomar banho, e escovo os dentes no restaurante também. Está sendo difícil, mas é o meu sonho e vou atrás dele", concluiu o fã.