Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: 'Real Madrid das Américas' Estadão Conteúdo 20.08.25 12h18 Dono do maior contrato de patrocínio de futebol do país, após o clube aprovar a Betano como o novo patrocinador master na noite desta terça-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, celebrou a concretização do negócio, que pode render quase R$ 1 bilhão ao time carioca em três anos. Em entrevista ao canal oficial do clube no Youtube, nesta quarta-feira, o dirigente comentou sobre a negociação e disse que a agremiação carioca tem o objetivo de ser o "Real Madrid das Américas". "A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Não é soberba, isso é um elogio implícito ao que o Real conseguiu construir. Eles vivem uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos no Brasil, na região que estamos inseridos", comentou. Em seu discurso, Bap disse que o gigante espanhol, assim como o clube carioca, não é uma SAF, e mesmo assim ostenta a condição de clube mais vencedor do mundo. "Temos que ter muita admiração pelo Real Madrid. Num mundo das SAFs, o Real é como o Flamengo, não tem dono", discursou. "Quem sabe daqui a 10 anos onde nós estaremos? As coisas mudam muito no mundo. Sonhar grande e pequeno custa a mesma coisa, vamos mirar na lua, porque se errarmos, estaremos nas estrelas", completou o dirigente num tom bastante otimista. O contrato de patrocínio, assinado na noite de ontem, inicia uma parceria de 40 meses, que vai até o fim de 2028. Além do time profissional de futebol masculino, o acordo abrange também o futebol feminino, os esportes olímpicos e a Flamengo TV. "Nos atraiu a possibilidade de trabalhar outras modalidades e as novas frentes de negócios do Flamengo. Vamos colaborar com novos estúdios da Flamengo TV, e levar experiências para mais sócios Nação Sem Fronteiras, pois nem todos podem vir ao Maracanã", disse Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano no Brasil. Pelo acordo, o Flamengo vai receber o montante de R$ 895 milhões até o fim de 2028. Bap prefere tratar essa iniciativa com a Betano como uma "parceria" e explicou o uso da denominação. "Parceria não é apenas você estampar a marca na camisa, é um trabalho contínuo de construção de valor para ambas as marcas, todos os dias. Nós temos muito que construir dentro e fora das quatro linhas e vocês vão perceber isso ao longo do tempo, que seremos muito ativos no sentido de promover essa parceria. Essa é a diferença", explicou o mandatário. A marca, que deve estrear neste domingo, no compromisso diante do Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileiro, vai estampar a posição master das camisas oficiais de jogo e treino de futebol masculino, feminino e basquete. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Bap patrocínio R$ 1 bilhão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 Será? Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local 20.08.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13