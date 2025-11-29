Bap diz estar confiante em permanência de Filipe Luís: 'Acredito vai ter final feliz' Estadão Conteúdo 29.11.25 22h53 O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que as negociações para a permanência de Filipe Luís no comando do time são de longa data. "Este tipo de relação sempre tem dois lados. Eu tenho uma alma construtivista de longo prazo. Eu não sou curto prazista. Acredito num trabalho constante, dia sim e outro também. Só que as outras pessoas têm que pensar da mesma maneira", afirmou o dirigente à ESPN. O dirigente afirmou estar absolutamente tranquilo com a negociação. "Ele sabe o que eu acho, o apoio que eu dou. Se ele quiser continuar, é claro que ele vai continuar. Se ele não quiser, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zico. A gente superou Jesus, mas eu acredito que isso vai ter um final feliz. Tô confiante." Bap afirmou que o futuro do técnico "vai ser brilhante" e espera que seja por muito tempo no Flamengo. "Não vai ser por falta de minha vontade. Esta conversa tenho com ele de longa data. A gente só não divulga. Prefiro trabalhar nos bastidores." Apesar de se declarar confiante, Bap não quis detalhar o que está faltando para definir a permanência do técnico. "É como uma escola de samba. São vários quesitos. Objetivo do treinador, objetivo do Flamengo, ajustes nos processos", afirmou o presidente. "Nunca teve um grande problema entre nós." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Luiz Eduardo Baptista, Bap Filipe Luis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01