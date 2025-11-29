Bap diz estar confiante em permanência de Filipe Luís: 'Acredito vai ter final feliz'

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que as negociações para a permanência de Filipe Luís no comando do time são de longa data. "Este tipo de relação sempre tem dois lados. Eu tenho uma alma construtivista de longo prazo. Eu não sou curto prazista. Acredito num trabalho constante, dia sim e outro também. Só que as outras pessoas têm que pensar da mesma maneira", afirmou o dirigente à ESPN.

O dirigente afirmou estar absolutamente tranquilo com a negociação. "Ele sabe o que eu acho, o apoio que eu dou. Se ele quiser continuar, é claro que ele vai continuar. Se ele não quiser, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zico. A gente superou Jesus, mas eu acredito que isso vai ter um final feliz. Tô confiante."

Bap afirmou que o futuro do técnico "vai ser brilhante" e espera que seja por muito tempo no Flamengo. "Não vai ser por falta de minha vontade. Esta conversa tenho com ele de longa data. A gente só não divulga. Prefiro trabalhar nos bastidores."

Apesar de se declarar confiante, Bap não quis detalhar o que está faltando para definir a permanência do técnico. "É como uma escola de samba. São vários quesitos. Objetivo do treinador, objetivo do Flamengo, ajustes nos processos", afirmou o presidente. "Nunca teve um grande problema entre nós."