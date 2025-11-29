Filipe Luís se emociona e exalta elenco do Flamengo no título da Libertadores

Filipe Luís tem seu nome cravado na história do Flamengo. Como jogador e agora como treinador. Ele se tornou a primeira pessoa a conquistar a Libertadores tanto como jogador e agora como técnico. Na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Flamengo, Filipe Luís se emocionou ao mencionar a família e fez questão de exaltar a dedicação do elenco rubro-negro. Mas, primeiro, relembrou uma tragédia pela qual o clube passou há aproximadamente seis anos.

"Queria começar falando o que eu sempre falo e lembro depois de uma conquista tão especial como essa. Que são aqueles meninos do Ninho (do Urubu) que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. Claro que tem muitas outras coisas além, mas eu acredito muito nessa força. Eles estão comigo", começou Filipe Luís. "Sinto que eles estão vivos dentro do clube, dentro de mim e gostaria de mandar um abraço para todas as famílias", completou.

Depois, o técnico se emocionou ao lembrar do avô, que era torcedor do Flamengo. "Mandar um abraço pro meu vôzinho, pensei muito no meu vô hoje", disse Filipe Luís tentando conter as lágrimas. "É um momento muito especial para mim."

"Foi muito difícil chegar até aqui", desabafou. "Foram muitos esforços da equipe, individuais e coletivos. Muitos sacrifícios por parte dos jogadores. E conseguimos. Conseguimos nosso grande objetivo. Estou ainda sem assimilar tudo que aconteceu hoje. Foram momentos de muita tensão essa semana. Mas se você me perguntar se eu esperava, é claro que eu esperava."

Antes do apito inicial, ainda era uma incógnita a utilização de Léo Ortiz, que ainda está em processo de transição após lesão. O técnico do Flamengo que o defensor fez tudo que estava ao seu alcance para estar em campo, mas que cederia espaço se isso fosse o melhor para o time. Acabou que Danilo foi o titular ao lado de Léo Pereira, marcou o único gol da partida e garantiu o Flamengo como o primeiro time brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores.

"Só ele (Léo Ortiz) sabe o esforço gigante para estar presente nesta final. E hoje de manhã eu conversei com ele e perguntei o que ele estava sentindo. Porque ele conquistou o direito a poder dizer para mim o que estava no coração dele naquele momento. E ele falou que claro, que queria jogar. Mas que para ele era melhor, inclusive, ganhar sem jogar. Porque a única coisa que ele queria era ser campeão. E se eu pensasse que ele podia atrapalhar a equipe por estar um mês parado, ele preferia que eu escolhesse o Danilo", revelou Filipe Luís.

Mas, não apenas de Danilo se fez o 4º título do Flamengo. O técnico fez questão de destacar outros jogadores que não estiveram em campo em Lima, mas que no decorrer da campanha tiveram tanta importância quando aqueles que jogaram com o Palmeiras neste sábado (29).

"No final, jogou Danilo. Multicampeão por onde passou. Alex Sandro, Jorginho... se eu começar a falar aqui não paro mais. Mas são jogadores que entram no campo e são cascudos, são campeões. Você sente que eles não estão jogando uma final. Eles estão jogando um jogo comum, tranquilo, sereno, dominando todos os espaços", enfatizou, mencionando também Varela e Léo Pereira.

"Para mim, o mais importante é a equipe. Sem ela a gente não estaria aqui. Por exemplo, lembrar Gerson e Wesley. Sem eles não estaríamos aqui onde estamos hoje, com certeza não. Pedro. Não estaríamos aqui sem o Pedro. Esse título vai muito dedicado a ele também pelo que ele fez pela gente e vai continuar fazendo", concluiu.