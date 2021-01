Baixa de peso! Thiago Galhardo está fora dos próximos jogos do Internacional

O Internacional terá um desfalque de peso para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Thiago Galhardo, que sentiu um problema muscular na panturrilha esquerda.

Após os dois próximos confrontos, o departamento médico do Colorado irá reavaliar o jogador e ver se ele poderá atuar ou vai precisar de mais tempo no estaleiro.

No último domino, diante do Goiás, o atleta precisou deixar o campo mais cedo e o técnico Abel Braga já demonstrava preocupação com o estado físico do camisa 17.

ArtilheiroContratado no começo de 2020, Thiago Galhardo se destacou rapidamente no Colorado e atualmente é o artilheiro do Brasileirão com 16 gols.