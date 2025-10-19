Bahia tem atuação de gala, não dá chances e goleia o Grêmio por 4 a 0 no Brasileirão

Com uma atuação de gala, o Bahia goleou o Grêmio por 4 a 0 no jogo que fechou as emoções deste domingo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa controlou as ações desde o início, marcou dois gols no primeiro tempo com Tiago e Willian José e depois, David Duarte e Rodrigo Nestor completaram o placar na etapa final.

O Bahia se mantém na sexta colocação, agora com 46 pontos, encostado no quinto colocado Botafogo, ficando atrás apenas nos critérios de desempate - a distância para o G-4 é de seis pontos, já que o Mirassol, quarto colocado, tem 52. O Grêmio, por sua vez, caiu para 12º com 36.

O Bahia começou avassalador e abriu o placar logo aos três minutos. Ademir arrancou pela esquerda e tocou para Iago, que livre na área só teve o trabalho de completar para o fundo da rede. Após o susto, o Grêmio não conseguiu responder e levou mais um, seis minutos depois.

Aos nove, em mais uma boa jogada do Bahia, William José pegou a sobra e soltou a bomba de fora da área, sem chances para Gabriel Grando. A bola entrou no ângulo após tocar na trave. Muito superior, o time da casa controlou as melhores ações da partida até o apito final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Bahia fez mais um aos 11 minutos. Desta vez, William José foi 'garçon' ao cruzar na cabeça de David Duarte na área, que testou firme para o fundo do gol.

Quando parecia que o duelo já tinha números finais, o Bahia ainda marcou mais um nos acréscimos. Em um erro da defesa do Grêmio, Kannemann tentou proteger, mas deixou a bola nos pés de Rodrigo Nestor, que tocou na saída do goleiro. Na quarta-feira (22) o Bahia recebe em Salvador o Internacional em jogo atrasado. No sábado (25), o time de Rogério Ceni joga contra o São Paulo, no Morumbis, às 21h30. Já o Grêmio joga no domingo (26) em um duelo gaúcho contra o Juventude, na Arena Grêmio, às 16h.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 0 GRÊMIO

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Cauly); Ademir (Sanabria), Willian José (Ruan Pablo) e Tiago (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Cristaldo), Noriega (João Lucas) e Edenilson; Pavon (Cristian Olivera), Carlos Vinícius e Aravena (Amuzu). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Tiago, aos 3, e Willian José, aos 9 minutos do primeiro tempo; David Duarte, aos 11, e Rodrigo Nestor, aos 47 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Camilo (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 806.743,00.

PÚBLICO - 29.272 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).