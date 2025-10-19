Bahia tem atuação de gala, não dá chances e goleia o Grêmio por 4 a 0 no Brasileirão Estadão Conteúdo 19.10.25 22h57 Com uma atuação de gala, o Bahia goleou o Grêmio por 4 a 0 no jogo que fechou as emoções deste domingo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa controlou as ações desde o início, marcou dois gols no primeiro tempo com Tiago e Willian José e depois, David Duarte e Rodrigo Nestor completaram o placar na etapa final. O Bahia se mantém na sexta colocação, agora com 46 pontos, encostado no quinto colocado Botafogo, ficando atrás apenas nos critérios de desempate - a distância para o G-4 é de seis pontos, já que o Mirassol, quarto colocado, tem 52. O Grêmio, por sua vez, caiu para 12º com 36. O Bahia começou avassalador e abriu o placar logo aos três minutos. Ademir arrancou pela esquerda e tocou para Iago, que livre na área só teve o trabalho de completar para o fundo da rede. Após o susto, o Grêmio não conseguiu responder e levou mais um, seis minutos depois. Aos nove, em mais uma boa jogada do Bahia, William José pegou a sobra e soltou a bomba de fora da área, sem chances para Gabriel Grando. A bola entrou no ângulo após tocar na trave. Muito superior, o time da casa controlou as melhores ações da partida até o apito final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Bahia fez mais um aos 11 minutos. Desta vez, William José foi 'garçon' ao cruzar na cabeça de David Duarte na área, que testou firme para o fundo do gol. Quando parecia que o duelo já tinha números finais, o Bahia ainda marcou mais um nos acréscimos. Em um erro da defesa do Grêmio, Kannemann tentou proteger, mas deixou a bola nos pés de Rodrigo Nestor, que tocou na saída do goleiro. Na quarta-feira (22) o Bahia recebe em Salvador o Internacional em jogo atrasado. No sábado (25), o time de Rogério Ceni joga contra o São Paulo, no Morumbis, às 21h30. Já o Grêmio joga no domingo (26) em um duelo gaúcho contra o Juventude, na Arena Grêmio, às 16h. FICHA TÉCNICA BAHIA 4 X 0 GRÊMIO BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Cauly); Ademir (Sanabria), Willian José (Ruan Pablo) e Tiago (Kayky). Técnico: Rogério Ceni. GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Cristaldo), Noriega (João Lucas) e Edenilson; Pavon (Cristian Olivera), Carlos Vinícius e Aravena (Amuzu). Técnico: Mano Menezes. GOLS - Tiago, aos 3, e Willian José, aos 9 minutos do primeiro tempo; David Duarte, aos 11, e Rodrigo Nestor, aos 47 do segundo. CARTÃO AMARELO - Camilo (Grêmio). ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 806.743,00. PÚBLICO - 29.272 torcedores. LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Bahia Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES