Bahia bate Internacional em jogo atrasado e encosta no G-4 do Brasileirão Estadão Conteúdo 22.10.25 21h27 Sob um temporal em Salvador e bom público na Arena Fonte Nova, o Bahia fez bonito na noite desta quarta-feira, quando em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, superou o Internacional por 1 a 0 e se colocou em boa posição na briga por vaga na Copa Libertadores 2026. Rivais na Libertadores de 2025, Bahia e Internacional marcaram mais um encontro na atual temporada. Pela competição continental, o time gaúcho levou vantagem: 2 a 1 em Porto Alegre e 1 a 1 em Salvador. As equipes ainda se enfrentarão mais uma vez neste ano, no dia 8 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Bahia, que havia superado o Grêmio por 4 a 0 na última rodada, subiu para a quinta colocação, foi a 49 pontos e ficou apenas três atrás do Mirassol, primeiro time no G-4. Do outro lado, o Internacional parou em 35, em 14° lugar, apenas quatro acima do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O terceiro encontro entre Bahia e Internacional na temporada começou agitado. Ramón Diaz adotou a estratégia da pressão alta nos minutos iniciais, o que quase surtiu efeito aos dois minutos, quando Bruno Gomes recebeu na entrada da área, bateu e Ronaldo salvou o Bahia. Após um longo período de disputa no meio-campo, o time da casa respondeu com Ademir, que aos 17 arriscou de longe e Ivan fez um milagre. Dez minutos depois, foi a vez de Sanabria bater para nova defesa de Ivan e a bola sobrar limpa para Michel Araújo, que na casa do gol, mandou para fora. O goleiro do Internacional salvou mais uma aos 30, quando Juba cruzou e Jean Lucas mandou de cabeça. Os minutos finais da primeira etapa, entretanto, entregaram ainda mais emoção. Aos 45, Vitinho fez grande jogada, ficou cara a cara com Ronaldo, mas viu o goleiro do Bahia fazer um milagre, o que custou caro para o time gaúcho. Aos 48, Bernabéi empurrou Ademir na área, o árbitro assinalou pênalti. Willian José cobrou, Ivan defendeu, a bola bateu na trave e sobrou limpa para o camisa 12, que na segunda tentativa, mandou para o gol e levou o time da casa em vantagem para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Internacional buscou mais a posse de bola e tentou o empate, mas além de parar em uma defesa muito bem postada do time nordestino, não encontrou objetividade. Para piorar a situação, aos 26, Alisson fez falta dura em Rodrigo Nestor, e após análise do VAR, foi expulso. Em vantagem numérica, o Bahia passou a administrar mais a partida e quase ampliou o marcador aos 41, quando Rodrigo Nestor arriscou de longe e Ivan pegou mais uma. Sem forças para reagir, o time gaúcho não conseguiu chegar ao gol adversário e viu o time de Rogério Ceni celebrar mais uma vitória. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para seus próximos desafios no Brasileirão. No sábado, o Internacional vai até o Maracanã para encarar o Fluminense, a partir das 17h30. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Bahia visitar o São Paulo, no Morumbis. FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 0 INTERNACIONAL BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago); Nicolás Acevedo (Erick), Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir (Kayky), Sanabria (Tiago) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. INTERNACIONAL - Ivan; Mercado, Vitão (Clayton Sampaio) e Victor Gabriel; Alan Benítez (Gustavo Prado), Bruno Gomes, Thiago Maia, Luis Otávio (Bruno Henrique) e Bernabéi (Alisson); Vitinho (Raykkonen) e Borré. Técnico: Ramón Díaz. GOL - Willian José, aos 50 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Acevedo (Bahia) e Bernabéi e Mercado (Internacional). CARTÃO VERMELHO - Alisson (Internacional). RENDA - R$ 660.312,00. PÚBLICO - 27.452 torcedores. ARBITRAGEM - Flavio Rodrigues de Souza (SP). LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). 