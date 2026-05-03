Avaí e Novorizontino empatam em jogo de seis gols e reviravoltas nos acréscimos O resultado mantém catarinenses e paulistas com campanhas idênticas. Estadão Conteúdo 03.05.26 23h16 Avaí e Novorizontino empataram por 3 a 3 na noite deste domingo (3), em Florianópolis, no encerramento da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida de seis gols e duas reviravoltas no placar nos acréscimos do segundo tempo, as equipes protagonizaram um duelo com bastante equilíbrio. O resultado mantém catarinenses e paulistas com campanhas idênticas, somando nove pontos na classificação geral. O Leão da Ilha ocupa a 11ª posição, enquanto o Tigre do Vale aparece logo atrás, em 12º lugar, mantendo a proximidade com o pelotão intermediário da Segundona. Na próxima jornada, o Avaí joga novamente em casa contra o Fortaleza, no domingo (10). O Novorizontino terá o Botafogo-SP como adversário em seus domínios, buscando converter as boas atuações em vitórias para subir na tabela. A etapa inicial foi de controle do Avaí, que abriu a contagem aos 22 minutos com uma finalização potente de Luiz Henrique de fora da área. A vantagem catarinense foi colocada em risco aos 42 minutos, quando o atacante Walace recebeu cartão vermelho direto, deixando o time mandante com dez jogadores em campo. O segundo tempo apresentou um ritmo frenético e uma sucessão de gols após a virada do Novorizontino com Robson, aos dois, aproveitando passe e finalizando rasteiro, e Rômulo, que marcou aos 29 minutos após assistência de Juninho. O Avaí foi valente e buscou o empate aos 45 com Rafael Bilu, após cruzamento de Wesley Gasolina, e deixou tudo igual: 2 a 2. Mas o Tigre do Vale voltou a liderar aos 56 minutos, quando Léo Naldi converteu pênalti. A igualdade final foi selada aos 59 minutos por Paulo Vitor, que aproveitou uma sobra na área para decretar o 3 a 3. FICHA TÉCNICA AVAÍ 3 X 3 NOVORIZONTINO AVAÍ - Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson (Guilherme Aquino), Baldini e DG; Zé Ricardo (Avenatti), Luiz Henrique (Paulo Vitor) e Jean Lucas (Rafael Bilu). Daniel Penha, Thayllon (Sorriso) e Walace. Técnico: Cauan de Almeida. NOVORIZONTINO - César; Carlinhos, Dantas, Patrick (Alemão/Castrillón) e Maykon. Matheus Bianqui, Léo Naldi e Rômulo (Marlon); Tavinho (Juninho), Robson (Carlão) e Vinícius Paiva (Hélio Borges). Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Luiz Henrique, aos 19 minutos do primeiro tempo; Robson, aos 2, Rômulo aos 29, Rafael Bilu aos 45, Léo Naldi aos 56 e Avenatti aos 59 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Allyson e Thayllon (AVA) CARTÃO VERMELHO - Walace e Guilherme Aquino (AVA); Matheus Bianqui (NOV) ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) PÚBLICO - 3.937 torcedores RENDA - R$ 88.942,00 LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).