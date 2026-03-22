Avaí derrota o Juventude por 2 a 0 na Ressacada na estreia da Série B do Brasileiro

O Avaí estreou no Campeonato Brasileiro da Série B vencendo o Juventude por 2 a 0, na tarde deste domingo. O duelo na Ressacada contou com gols de Felipe Avenatti e Walace França, um em cada etapa. O Avaí chegou a três pontos, assim como Operário e Botafogo-SP, com a rodada ainda em andamento, enquanto o Juventude segue zerado, assim como Atlético-GO e Fortaleza.

O Juventude acumulava 50% de aproveitamento na temporada e ainda estava invicto após 12 jogos, mas começou a Série B enfrentando dificuldades contra um adversário de mesmo nível. Nas primeiras chegadas, o time catarinense assustou em cabeçada de Felipe Avenatti e depois com falta cobrada por Daniel Penha, que não morreu na rede por muito pouco.

O Avaí permaneceu mantendo pressão e foi fatal para sair na frente do placar. Em boa chegada pela direita, Daniel Penha lançou Thayllon na linha de fundo e o atacante cruzou rasteiro na marca penal. Felipe Avenatti desviou bola recheada de efeito, que carimbou a trave de Jandrei e morreu no fundo da rede, aos 37 minutos.

Barbieri tentou reforçar os corredores substituindo os dois alas no intervalo. Mesmo assim, o Juventude seguiu com problemas na intermediária, quase levando o segundo gol após boa jogada de Thayllon, mas Rodrigo Sam salvou. Na chance de empatar, Manuel Castro recebeu na cara do perigo, mas furou.

Depois de outras duas grandes finalizações de perigo, Thayllon caiu no chão e precisou ser substituído. Do outro lado, Pablo Roberto disparou em velocidade na iminência de empatar o jogo, mas foi ao solo com a mão na posterior da coxa, mais um a deixar o campo lesionado.

Aos 29 minutos, um novo vacilo do Juventude custou caro. Marco Paulo tocou para Messias, mas o zagueiro foi procurar uma linha de passe e esqueceu da bola. Com um minuto em campo, Walace França chegou batendo de primeira, para encobrir Jandrei e fazer 2 a 0 em favor do Avaí.

A dupla estreia na Copa Sul-Sudeste na quarta-feira. O Juventude encara o Sampaio Corrêa-RJ no Lourival Gomes, em Saquarema, enquanto o Avaí joga às 20h, visitando o Tombense no Almeidão, em Tombos.

O Juventude abre a segunda rodada da Série B recebendo o Novorizontino no estádio Alfredo Jaconi, dia 31, às 18h30. Na quarta-feira (1º), o Avaí visita o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 JUVENTUDE

AVAÍ - Léo Aragão; Wallison, Allyson, Baldini e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Luiz Henrique (Wesley Gasolina) e Daniel Penha (Wenderson); Jean Lucas (Walace França), Felipe Avenatti (Paulo Vitor) e Thayllon (Sorriso). Técnico: Cauan de Almeida.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan Santos), Luan Martins (Alan Kardec), Mandaca e Wadson (Allanzinho); Manuel Castro (Fábio Lima), MP e Pablo Roberto (Raí Silva). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Felipe Avenatti, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Walace França, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ricardo, Douglas Teixeira e Walace França (Avaí); Maurício Barbieri (Juventude).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Goncalves Silva (PR).

RENDA - R$ 135.135,00.

PÚBLICO - 5.099 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).