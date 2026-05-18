Áustria anuncia 26 convocados para volta à Copa após 28 anos com retorno de Alaba e 'alemães' Fora das Copas há 28 anos, a Áustria volta com um elenco forte e prometendo dar trabalho na competição Estadão Conteúdo 18.05.26 15h53 Seleção da Áustria (Instagram @oefb_1904) Rival da Argentina na segunda partida das seleções na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, a Áustria anunciou nesta segunda-feira seus 26 jogadores convocados. O técnico Ralf Rangnick anunciou a volta do zagueiro Alaba, do Real Madrid, recuperado de lesão, e chamou 14 atletas que atuam no futebol alemão. Fora das Copas há 28 anos, a Áustria volta com um elenco forte e prometendo dar trabalho na competição. Além do retorno do experiente Alaba, de 33 anos, Rangnick trouxe nomes de peso para o meio-campo, casos de Sabitzer, do Dortmund, Laimer, do campeão Bayern de Munique, e Baumgartner, do RB Leipzig. O meio-campo será a aposta dos austríacos, pois foram chamados 11 jogadores que atuam no setor, entre eles a jovem promessa Paul Wanner. Para o ataque, apenas Arnautovic, Gregoritsch e Kalajdzic figuram entre os convocados. A esperança de gols recai justamente em Arnautovic, que deve atuar ao lado de Gregoritsch, com a chegada em bloco dos meio-campistas ao ataque, entre eles o 'camisa 9' Sabitzer. A estreia da Áustria no Grupo J será diante da Jordânia, dia 17 de junho, depois, encara a favorita e atual campeã Argentina (22) e encera a sua participação, confiante em fechar com a segunda colocação da chave, contra a Argélia (27). CONFIRA OS 26 CONVOCADOS: Goleiros - Pentz (Brondby), Schager (Salzburg) e Wielege (Viktoria Plzen). Defensores - Affengruber (Elche), Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Bremen), Lienhart (Freibur), Mwene (Mainz 05), Prass (Hoffenheim), Posch (Mainz 05) e Svoboda (Veneza). Meio-campistas - Baumgartner (RB Leipzig), Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Grillitsch (Braga), Laimer (Bayern de Munique), Sabitzer (Borussia Dortmund), Schlager (RB Leipzig), Schmid (Werder Breme), Schopf (Wolfesberger), Seiwald (RB Leipzig), Wanner (PSV) e Wimmer (Wolfsburg). Atacantes - Arnautovic (Crvena Zvezda), Gregoritsch (FC Ausburg) e Kalajdzic (LASK Linz). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção austríaca convocação Alaba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35 REPERCUSSÃO 'Escandalosa' e 'bizarra': imprensa internacional repercute substituição errada de Neymar O episódio aconteceu na Neo Química Arena, quando o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar 18.05.26 10h11