Áustria anuncia 26 convocados para volta à Copa após 28 anos com retorno de Alaba e 'alemães'

Rival da Argentina na segunda partida das seleções na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, a Áustria anunciou nesta segunda-feira seus 26 jogadores convocados. O técnico Ralf Rangnick anunciou a volta do zagueiro Alaba, do Real Madrid, recuperado de lesão, e chamou 14 atletas que atuam no futebol alemão.

Fora das Copas há 28 anos, a Áustria volta com um elenco forte e prometendo dar trabalho na competição. Além do retorno do experiente Alaba, de 33 anos, Rangnick trouxe nomes de peso para o meio-campo, casos de Sabitzer, do Dortmund, Laimer, do campeão Bayern de Munique, e Baumgartner, do RB Leipzig.

O meio-campo será a aposta dos austríacos, pois foram chamados 11 jogadores que atuam no setor, entre eles a jovem promessa Paul Wanner. Para o ataque, apenas Arnautovic, Gregoritsch e Kalajdzic figuram entre os convocados.

A esperança de gols recai justamente em Arnautovic, que deve atuar ao lado de Gregoritsch, com a chegada em bloco dos meio-campistas ao ataque, entre eles o 'camisa 9' Sabitzer.

A estreia da Áustria no Grupo J será diante da Jordânia, dia 17 de junho, depois, encara a favorita e atual campeã Argentina (22) e encera a sua participação, confiante em fechar com a segunda colocação da chave, contra a Argélia (27).

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

Goleiros - Pentz (Brondby), Schager (Salzburg) e Wielege (Viktoria Plzen).

Defensores - Affengruber (Elche), Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Bremen), Lienhart (Freibur), Mwene (Mainz 05), Prass (Hoffenheim), Posch (Mainz 05) e Svoboda (Veneza).

Meio-campistas - Baumgartner (RB Leipzig), Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Grillitsch (Braga), Laimer (Bayern de Munique), Sabitzer (Borussia Dortmund), Schlager (RB Leipzig), Schmid (Werder Breme), Schopf (Wolfesberger), Seiwald (RB Leipzig), Wanner (PSV) e Wimmer (Wolfsburg).

Atacantes - Arnautovic (Crvena Zvezda), Gregoritsch (FC Ausburg) e Kalajdzic (LASK Linz).