Australian Open: João Fonseca pode enfrentar Sinner na 3ª rodada; Bia estreia contra cazaque

João Fonseca conheceu nesta quinta-feira, 15, o seu adversário na rodada de estreia do Australian Open. O brasileiro, que disputa o Grand Slam como o 28º cabeça de chave, vai terá pela frente o norte-americano Eliot Spizzirri, atual 89º do ranking da ATP. O torneio está marcado para iniciar em 20 de janeiro.

Os dois nunca se enfrentaram em partidas de chave principal de ATP ou de Grand Slam. O único duelo entre eles ocorreu no qualifying do US Open de 2024, quando o americano venceu em três sets. A partida pelo Australian Open ainda não tem definição de data e horário.

Se eliminar Spizzirri, o brasileiro enfrentará na segunda rodada quem passar do confronto entre o italiano Luca Nardi (número 108 do ranking), e um tenista vindo do qualifying ou repescado como lucky loser.

Em caso de avançar nas duas primeiras partidas, João Fonseca poderá encarar já na terceira rodada o atual bicampeão do Australian Open e segundo colocado do ranking mundial, Jannik Sinner.

O Australian Open marca a estreia de João Fonseca na temporada 2026. O brasileiro desistiu dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide por causa de um problema na região lombar. Assim, ele optou por priorizar a recuperação física e evitar riscos às vésperas da principal competição do calendário neste início de temporada.

A sequência de desistências teve reflexo no ranking. O brasileiro encerrou a última temporada entre os 25 melhores do mundo, mas perdeu posições na primeira atualização da ATP em 2026, aparecendo atualmente na 30ª colocação. Mesmo assim, segue garantido como cabeça de chave no Australian Open.

ADVERSÁRIA DE BIA HADDAD É DEFINIDA

Na chave feminina, a brasileira Beatriz Haddad Maia também conheceu a sua adversária na rodada de estreia do Australian Open. A paulista de 29 anos terá pela frente Yulia Putintseva, do Cazaquistão, que ocupa a 105ª colocação mundial.

No circuito feminino, Bia Haddad também iniciou o ano em baixa. A paulista perdeu uma posição no ranking da WTA após ser eliminada logo na estreia do torneio de Adelaide e agora aparece na 59ª colocação. A tendência é de nova queda na próxima atualização, com a possibilidade de a brasileira descer ainda mais posições antes do Grand Slam australiano.

Mesmo com o recuo no ranking, Bia contará com o benefício do ranking protegido para o Australian Open, utilizando a posição 30ª no momento do chaveamento.