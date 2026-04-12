Austrália é campeã da etapa do SailGP no Rio; Brasil, com Martine Grael, termina em 9º Estadão Conteúdo 12.04.26 20h16 A Austrália se tornou a primeira vencedora de uma etapa do SailGP na América do Sul ao conquistar neste domingo o título na Baía de Guanabara, no Rio. Após sete regatas classificatórias e uma final decisiva, a Austrália (BONDS Flying Roos) confirmou sua consistência ao longo do fim de semana e terminou à frente de Espanha (Los Gallos), segundo colocado, e Suécia (Artemis). O Mubadala Brazil SailGP Team, da capitã Martine Grael, ficou em nono. "Foi um fim de semana incrível. O nível da competição é muito alto e as condições aqui no Rio tornam tudo ainda mais desafiador. Conseguimos manter consistência ao longo das regatas e isso fez a diferença na final. É muito especial vencer a primeira etapa do SailGP na América do Sul", afirmou Tom Slingsby, piloto do time australiano. Com o resultado no Rio, a Austrália assumiu a liderança da temporada 2026, seguida por Grã-Bretanha (Emirates Great Britain) e Estados Unidos (U.S. SailGP Team). O Brasil aparece na 10ª colocação geral. A SailGP é uma competição internacional de vela que reúne equipes nacionais competindo com catamarãs F50 de alto desempenho. Além de Martine Grael, Kahena Kunze, bicampeã olímpica ao lado de Martine, também esteve presente no evento, mas representando a Dinamarca. A etapa no Rio aconteceu justamente no ano em que se completam 10 anos da conquista do ouro olímpico das duas em 2016, também na Baía de Guanabara. O time brasileiro teve problemas no fim de semana e não disputou as duas primeiras regatas do sábado por conta de uma questão técnica. No domingo, participou das três regatas do dia, mas não conseguiu brigar pelas primeiras posições. "Foi uma semana muito especial para a gente. Poder competir em casa, com esse cenário e com o apoio do público brasileiro, foi algo realmente marcante", afirmou Martine Greal. "Sabemos que os resultados não vieram como a gente gostaria, mas conseguimos evoluir ao longo do fim de semana e seguimos em um processo de crescimento como equipe." Classificação geral após a etapa do Rio de Janeiro 1 - BONDS Flying Roos (Austrália) - 35 pontos 2 - Emirates Great Britain - 28 pontos 3 - U.S. SailGP Team - 27 pontos 4 - Los Gallos (Espanha) - 25 pontos 5 - Artemis (Suécia) - 23 pontos 6 - DS Automobiles SailGP Team France - 23 pontos 7 - ROCKWOOL Racing (Dinamarca) - 17 pontos 8 - Germany Deutsche Bank - 15 pontos 9 - Red Bull Italy - 15 pontos 10 - Mubadala Brazil SailGP Team - 7 pontos 11 - NorthStar (Canadá) - 7 pontos 12 - Black Foils (Nova Zelândia) - 2 pontos 13 - Switzerland - 1 ponto Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vela SailGP Austrália (BONDS Flying Roos) Mubadala Brazil Martine Grael COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00