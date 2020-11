Atual aproveitamento do São Paulo no Brasileirão é similar ao das campanhas de 2006, 2007 e 2008

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é a equipe de melhor aproveitamento da competição: 66,7% dos pontos conquistados. Consolidado na briga pelo título desta temporada, o atual Tricolor tem um rendimento muito parecido com os das campanhas nos anos de 2006, 2007 e 2008 - quando faturou o tricampeonato nacional em sequência.

Em 2006, o São Paulo foi campeão brasileiro com 68,4% de aproveitamento. No ano seguinte registrou 67,5%, e na temporada 2008 fechou a competição com 65,7% - este último, inclusive, inferior ao da equipe treinada por Fernando Diniz. Até aqui, o Tricolor soma dez vitórias, seis empates e duas derrotas em 18 partidas no Campeonato Brasileiro.

Caso o São Paulo mantenha o atual aproveitamento até o fim da temporada, a equipe certamente estará na briga pelo título nacional. Em 2009, por exemplo, o Flamengo foi campeão com 58,7% dos pontos ganhos após 38 rodadas. Aquela campanha, no entanto, é a pior entre todos os vencedores do Brasileirão no atual formato.

O clube do Morumbi tem a possibilidade real de conquistar o Troféu Osmar Santos - prêmio concedido pelo LANCE! ao campeão do primeiro turno do Brasileirão, já que tem três jogos da primeira metade do campeonato para jogar contra Goiás e Ceará, fora de casa, e diante do Botafogo, como mandante na capital paulista.

- É um dos candidatos ao título. Já falei disso em outras ocasiões. Trabalhamos para essas ocasiões. É muito difícil ganhar do Fortaleza. Vitórias como essa fazem com que o time ganhe mais confiança ainda para brigar pela conquista do campeonato - afirmou o técnico Fernando Diniz, na noite do último sábado, logo após o triunfo diante do Fortaleza no Castelão.