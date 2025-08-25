Capa Jornal Amazônia
Atlético-MG oficializa a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG oficializou nesta segunda-feira a chegada de mais um reforço para o restante da temporada. A diretoria anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi. O jogador, que já realizou exames médicos, assinou o vínculo por um ano e a equipe mineira tem a opção de compra.

Ele chega como peça de reposição no setor ofensivo já que Igor Rabello acertou a sua transferência para o Fluminense. Assim, Tressoldi reforça a equipe na sequência das disputas do Campeonato Brasileiro e também da Copa sul-americana.

Formado nas bases do Novo Hamburgo e do Grêmio, o jogador de 26 anos pertence ao Sassuolo, da Itália, mas estava emprestado ao São Paulo. O clube paulista tentou prorrogar o vinculo do atleta, mas não chegou a um acordo com a equipe italiana. Pela equipe do MorumBis, o defensor realizou 23 partidas.

Em julho, o atleta precisou passar por um procedimento cirúrgico no joelho direito e precisa de um período de cerca de um mês para ficar à disposição do técnico Cuca. Tressoldi é o quarto reforço do Atlético-MG nesta janela de transferências. Antes dele chegaram o atacante Biel, o meio-campista Reinier e ainda o volante Aleksander.

O Atlético-MG, que vem de derrota para o São Paulo por 2 a 0, trabalha para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Com 24 pontos, a equipe mineira vem de três jogos sem vitória na competição (um empate e duas derrotas) e ocupa a 12ª colocação.

Palavras-chave

futebol

Atlético-MG

Ruan Tressoldi

apresentação
