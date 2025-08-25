Atlético-MG oficializa a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi Estadão Conteúdo 25.08.25 12h38 O Atlético-MG oficializou nesta segunda-feira a chegada de mais um reforço para o restante da temporada. A diretoria anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi. O jogador, que já realizou exames médicos, assinou o vínculo por um ano e a equipe mineira tem a opção de compra. Ele chega como peça de reposição no setor ofensivo já que Igor Rabello acertou a sua transferência para o Fluminense. Assim, Tressoldi reforça a equipe na sequência das disputas do Campeonato Brasileiro e também da Copa sul-americana. Formado nas bases do Novo Hamburgo e do Grêmio, o jogador de 26 anos pertence ao Sassuolo, da Itália, mas estava emprestado ao São Paulo. O clube paulista tentou prorrogar o vinculo do atleta, mas não chegou a um acordo com a equipe italiana. Pela equipe do MorumBis, o defensor realizou 23 partidas. Em julho, o atleta precisou passar por um procedimento cirúrgico no joelho direito e precisa de um período de cerca de um mês para ficar à disposição do técnico Cuca. Tressoldi é o quarto reforço do Atlético-MG nesta janela de transferências. Antes dele chegaram o atacante Biel, o meio-campista Reinier e ainda o volante Aleksander. O Atlético-MG, que vem de derrota para o São Paulo por 2 a 0, trabalha para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Com 24 pontos, a equipe mineira vem de três jogos sem vitória na competição (um empate e duas derrotas) e ocupa a 12ª colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Ruan Tressoldi apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50