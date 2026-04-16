Atlético-MG joga mal, mas vence o Juventud-URU com gol no fim e desencanta na Sul-Americana

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG não vem realizando bons jogos na temporada, principalmente na Sul-Americana, mas conseguiu conquistar seus primeiros três pontos no Grupo B. Com o time modificado, fez novamente uma apresentação abaixo, porém conseguiu a vitória no fim, aos 45 minutos, por 2 a 1 diante do Juventud-URU, na Arena MRV, pela segunda rodada.

O futebol ficou para o segundo plano, começando a ser pressionado, a vitória dará certo alívio para Eduardo Domínguez poder dar um jeito no Atlético-MG, que mesmo quando alterna os times, o futebol segue abaixo das expectativas. Bernard foi quem abriu o placar, mas viu Everson, no início do segundo tempo, errar na saída de bola, e Facundo Pérez igualar. No fim, já aos 45, Cuello cruzou e Cassierra marcou o gol da vitória.

As duas equipes até entraram dispostas, com muita disposição, porém com pouca inspiração. Na obrigação de mostrar bom futebol na frente do torcedor, o Atlético-MG tinha uma leve superioridade na posse da bola, mas encontrava dificuldade de criar as situações por baixo.

O Juventud atuava com as linhas próximas e pouco dava espaço. A partir disso, o time mineiro passou a explorar as bolas longas, para pegar a defesa desprevenida. Na insistência, Cuello deu lindo lançamento para Bernard aparecer atrás da defesa, passar por três defensores e abrir o placar, já aos 42 minutos.

O Atlético-MG voltou desligado para o segundo tempo. Everson tentou sair com os pés e entregou a bola nos pés dos uruguaios, que aproveitaram a chance e igualaram o marcador com Facundo Pérez, aos cinco. O gol deixou o time inseguro em campo, totalmente desfigurado e abusando dos erros técnicos e de posicionamento.

Nem mesmo as entradas de Scarpa, Dudu e Hulk conseguiram organizar o meio de campo. Fraco tecnicamente, ficou refém da velocidade de Dudu, que avançava bem pelas laterais, porém sem sucesso. Até que a individualidade apareceu. Vivendo noite de garçom, Cuello cruzou e Cassierra desviou de cabeça para alívio da massa atleticana.

O Atlético-MG volta a campo no domingo, na visita ao Coritiba, às 16h, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 JUVENTUD-URU

ATLÉTICO-MG - Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez (Alexsander), Bernard (Gustavo Scarpa) e Vitor Hugo (Dudu); Reinier (Cassierra), Cuello e Cauã Soares (Hulk). Técnico: Eduardo Domínguez.

JUVENTUD - Sebastián Sosa; Rabino, Pernicone, Morosini e Más; Izaguirre (Roldán), Cecchini e Facundo Pérez (Pereiro); Alejo Cruz (Pablo Lago), Boselli (Gonzalo Gómez) e Mimbacas (Guerrero). Técnico: Sebastián Méndez.

GOLS - Bernard, aos 42 minutos do primeiro tempo. Facundo Pérez, aos cinco, Cassierra, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

CARTÕES AMARELOS - Alan Franco, Cuello, Bernard, Rabino, Más, Gonzalo Gómez e Alejo Cruz.

RENDA - R$ 770.751,18.

PÚBLICO - 18.120 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

