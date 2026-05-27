Atlético-MG bate Puerto Cabello-VEN e avança às oitavas da Copa Sul-Americana Estadão Conteúdo 27.05.26 21h22 O Atlético-MG continua firme na disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, na Arena MRV, no encerramento da fase de grupos, venceu por 1 a 0 o Puerto Cabello-VEN, em duelo pela válido pela sexta rodada do Grupo B. O gol foi marcado por Bernard. Com o resultado, os mineiros foram aos 10 pontos e ficaram na liderança. Os venezuelanos terminaram com sete, na lanterna e eliminados. No outro jogo do grupo, o Cienciano-PER empatou em casa por 1 a 1 com o Juventud-URU e confirmou a segunda posição, com oito pontos, deixando os uruguaios em terceiro, também com sete. Precisando vencer para seguir na competição, o Atlético começou o jogo tendo mais posse, mas sem ter criatividade. Ainda assim, foi o Puerto Cabello quem teve a primeira boa chance: Vargas avançou pela direita e chutou rasteiro com força, parando em defesa de Everson. A resposta veio em batida cruzada de Renan Lodi da entrada da área, que saiu próxima à trave esquerda. Os venezuelanos, mesmo mais acuados, tiveram nova oportunidade. Flores disparou na direita e finalizou cruzado, esbarrando novamente no goleiro atleticano. Os mineiros, apesar de apoiados pelo fator casa, não foram criativos o suficiente na primeira etapa, ficando presos na marcação adversária e mantendo o placar zerado ao intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG promoveu a entrada de Dudu na vaga de Minda, enquanto o Puerto Cabello manteve a base. A troca aumentou a ofensividade e, assim, quase saiu o primeiro gol: Bernard recebeu de Dudu na entrada da área, girou e obrigou Graterol a fazer defesaça. O próprio Dudu também tentou e parou no goleiro. De tanto insistirem, os mineiros foram recompensados. Bernard pegou sobra na intermediária, dominou e soltou um petardo, acertando o canto direito, aos 16 minutos. Vieram mudanças dos dois lados, cada um com seu intuito, mas os donos da casa voltaram a assustar. Natanael recebeu de Cuello pela direita e bateu forte, parando no travessão. Depois, Cissé cruzou rasteiro pela direita e Cassierra desviou de primeira, parando na trave. No fim de semana, os atleticanos voltam a jogar pela 18ª rodada do Brasileirão. No domingo vão até o Rio para enfrentar o Vasco, em São Januário, a partir das 16 horas. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 0 PUERTO CABELLO-VEN ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon (Alexsander), Victor Hugo (Alan Franco) e Bernard (Cissé); Cuello (Lyanco), Cassierra e Alan Minda (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez. PUERTO CABELLO-VEN - Joel Graterol; Jefre Vargas (Edwuin Pernía), Stefan Obradovic, Jiovany Ramos e Roberto Rosales (Heiber Linares); Gustavo González, Júnior Moreno (Jhon Marchán) e Daniel Saggiomo; Robinson Flores, Andrés Ponce e Jean Franco Castillo. Técnico: Eduardo Saragó. GOL - Bernard, aos 16 minutos do segundo tempo CARTÕES AMARELOS - Renan Lodi e Natanael (Atlético-MG); Robinson Flores, Roberto Rosales, Andrés Ponce e Heiber Linares (Puerto Cabello). ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG). RENDA - R$ 1.069.986,96. PÚBLICO - 24.656 torcedores. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Atlético-MG Puerto Cabello COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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