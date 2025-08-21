Atlético-MG bate Godoy Cruz e pega o Bolívar na altitude de La Paz nas quartas da Sul-Americana Estadão Conteúdo 21.08.25 21h23 O Atlético-MG confirmou seu bom momento no mata-mata e garantiu sua participação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Defendendo a vantagem da ida por 2 a 1, o time mineiro voltou a vencer o Godoy Cruz-ARG, desta vez pelo placar de 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Feliciano Gambarte, e agora encara o Bolívar na altitude de La Paz, na próxima fase. O gol na Argentina foi marcado por Natanael. O adversário, já conhecido, havia passado pelo Cienciano-PER. O primeiro duelo será no estádio Hernando Silles, em uma altitude de 3.637 metros acima do nível do mar, e a decisão ocorre em Belo Horizonte. As datas ainda serão divulgadas pela Conmebol. O Atlético-MG começou o duelo levando um susto. Com quatro minutos, o árbitro apontou pênalti por toque no braço de Vitor Hugo. Prontamente, o VAR entrou em ação e o chileno voltou atrás da sua decisão, muito comemorada pelos atleticanos. Mesmo assim, o time de Cuca pouco conseguiu ter a posse de bola e ficou refém de jogadas individuais de Hulk, duplamente marcado. O Godoy Cruz era quem dominava a partida, obrigando o goleiro Everson a intervir pelo menos em duas oportunidades, em chute à queima roupa de Santino e outra do atacante de fora da área. Refém de seu principal escape no setor ofensivo, o Atlético-MG tentou explorar a velocidade de Rony e Cuello, porém sem sucesso de ambos, faltando capricho nas decisões. Na reta final, o time argentino voltou a assustar com Auzmendi, mas Everson defendeu sem dar rebote. O Atlético-MG voltou do intervalo com a proposta de ter mais a posse de bola e conseguiu êxito. Após bate e rebate, Natanael pegou a sobra na entrada da área e finalizou forte, cruzado, para marcar um belo gol, aos dois minutos, dando a tranquilidade que o time tanto buscava. O gol obrigou o Godoy Cruz a sair ainda mais para o jogo e forçar as jogadas, facilitando a vida da defesa brasileira. Ao mesmo tempo que ditava o ritmo, o time brasileiro passou a aproveitar os espaços e armar contra-ataques. Na reta final, o time argentino colocou cinco atacantes em campo e abusou ainda mais do jogo aéreo. Fazendo uma boa leitura, Cuca promoveu a entrada de jogadores defensivos, neutralizando a principal arma adversária, e terminou a partida com um jogador a mais, após a expulsão de Montoya nos acréscimos, conduzindo sem sustos a classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Atlético-MG Godoy Cruz Bolívar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48