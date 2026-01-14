Atlético-MG anuncia a contratação do atacante equatoriano Alan Minda até o fim de 2030

A quarta-feira foi de novidades no Atlético-MG. A diretoria anunciou a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos, que chega para aumentar as opções ofensivas do técnico Jorge Sampaoli.

Em Belo Horizonte desde a última sexta-feira, o reforço já realizou os exames médicos e assinou contrato até o fim de 2030. Ele estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e foi contratado em definitivo.

"Destaque em seu país, Minda ganhou visibilidade no Independiente del Valle e logo foi lembrado pela seleção de base, sendo convocado para o sub-20. Posteriormente, também ganhou vaga na seleção principal, disputando Copa América, amistosos e as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026", informa parte do texto no site do clube.

Jogador de velocidade, Minda chega para brigar por um espaço no lado direito do ataque e aparece como uma boa opção em esquemas que utilizam as transições rápidas.

Na equipe belga desde 2023, o atleta entrou em campo 98 vezes, balançou as redes em 14 oportunidades e ainda deu 14 assistências. Além do anúncio do equatoriano, a diretoria atleticana oficializou a chegada do lateral-esquerdo Renan Lodi e também do meio-campista Maycon.