Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atlético-MG anuncia a contratação do atacante equatoriano Alan Minda até o fim de 2030

Ele estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e foi contratado em definitivo

Estadão Conteúdo
fonte

Alan Minda (Instagram @a)

A quarta-feira foi de novidades no Atlético-MG. A diretoria anunciou a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos, que chega para aumentar as opções ofensivas do técnico Jorge Sampaoli.

Em Belo Horizonte desde a última sexta-feira, o reforço já realizou os exames médicos e assinou contrato até o fim de 2030. Ele estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e foi contratado em definitivo.

"Destaque em seu país, Minda ganhou visibilidade no Independiente del Valle e logo foi lembrado pela seleção de base, sendo convocado para o sub-20. Posteriormente, também ganhou vaga na seleção principal, disputando Copa América, amistosos e as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026", informa parte do texto no site do clube.

Jogador de velocidade, Minda chega para brigar por um espaço no lado direito do ataque e aparece como uma boa opção em esquemas que utilizam as transições rápidas.

Na equipe belga desde 2023, o atleta entrou em campo 98 vezes, balançou as redes em 14 oportunidades e ainda deu 14 assistências. Além do anúncio do equatoriano, a diretoria atleticana oficializou a chegada do lateral-esquerdo Renan Lodi e também do meio-campista Maycon.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Atlético-MG

contratação

Alan Minda
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista

O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking

14.01.26 16h01

Parada pelo Clima

FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas

Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão

14.01.26 12h27

Futebol

Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente

Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial.

14.01.26 12h18

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

14.01.26 11h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

AGORA SIM!

CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários

Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

13.01.26 19h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda