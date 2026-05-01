Atlético-MG acerta rescisão com Hulk, e ídolo terá despedida especial na Arena MRV Além da despedida imediata, também ficou acordado que o atacante terá um jogo festivo no estádio quando decidir encerrar definitivamente a carreira Estadão Conteúdo 01.05.26 17h22 O Atlético-MG oficializou a rescisão contratual com Hulk. O encerramento do vínculo foi definido em comum acordo entre clube e jogador, marcando o fim de uma das passagens mais vitoriosas recentes da equipe mineira. Para celebrar a trajetória do atacante, o clube preparou uma despedida especial no dia 10 de maio, na Arena MRV. A homenagem acontecerá antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em mensagem divulgada pelo clube, Hulk destacou a relação construída ao longo dos anos em Belo Horizonte: "Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa." Além da despedida imediata, também ficou acordado que o atacante terá um jogo festivo no estádio quando decidir encerrar definitivamente a carreira. TRAJETÓRIA VITORIOSA E IDENTIFICAÇÃO COM A TORCIDA Contratado em 2021, Hulk rapidamente se tornou referência técnica e liderança dentro do elenco. Logo em sua primeira temporada, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além da Supercopa do Brasil no ano seguinte. O atacante ainda participou da sequência de cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025. Os números reforçam o impacto do jogador: foram 140 gols em 311 partidas, além de 56 assistências, somando 196 participações diretas em gols com a camisa alvinegra. Capitão e protagonista em momentos decisivos, Hulk também construiu forte identificação fora de campo, tornando-se um dos maiores ídolos da história recente do clube. "Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote", afirmou o atacante. O Atlético-MG destacou que a história construída pelo jogador permanecerá marcada na memória do clube e da torcida, reforçando que as portas seguirão abertas para o ídolo no futuro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Hulk rescisão despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão 01.05.26 16h08 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 FILHO REBELDE VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista 01.05.26 16h24 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04