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Atlético-MG acerta rescisão com Hulk, e ídolo terá despedida especial na Arena MRV

Além da despedida imediata, também ficou acordado que o atacante terá um jogo festivo no estádio quando decidir encerrar definitivamente a carreira

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG oficializou a rescisão contratual com Hulk. O encerramento do vínculo foi definido em comum acordo entre clube e jogador, marcando o fim de uma das passagens mais vitoriosas recentes da equipe mineira.

Para celebrar a trajetória do atacante, o clube preparou uma despedida especial no dia 10 de maio, na Arena MRV. A homenagem acontecerá antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em mensagem divulgada pelo clube, Hulk destacou a relação construída ao longo dos anos em Belo Horizonte: "Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa."

Além da despedida imediata, também ficou acordado que o atacante terá um jogo festivo no estádio quando decidir encerrar definitivamente a carreira.

TRAJETÓRIA VITORIOSA E IDENTIFICAÇÃO COM A TORCIDA

Contratado em 2021, Hulk rapidamente se tornou referência técnica e liderança dentro do elenco. Logo em sua primeira temporada, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além da Supercopa do Brasil no ano seguinte. O atacante ainda participou da sequência de cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.

Os números reforçam o impacto do jogador: foram 140 gols em 311 partidas, além de 56 assistências, somando 196 participações diretas em gols com a camisa alvinegra.

Capitão e protagonista em momentos decisivos, Hulk também construiu forte identificação fora de campo, tornando-se um dos maiores ídolos da história recente do clube.

"Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote", afirmou o atacante.

O Atlético-MG destacou que a história construída pelo jogador permanecerá marcada na memória do clube e da torcida, reforçando que as portas seguirão abertas para o ídolo no futuro.

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