Atlético-GO encerra invencibilidade do Athletico-PR e volta a sonhar com G-4 na Série B Estadão Conteúdo 05.10.25 23h02 O Atlético-GO venceu o Athletico-PR por 3 a 0 neste domingo no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória interrompeu a sequência de sete triunfos consecutivos do Athletico-PR e deu ao time goiano importante impulso na briga para se aproximar do G-4. Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 45 pontos e subiu para o oitavo lugar, enquanto o Athletico-PR permaneceu com 48, na quarta colocação, dividindo o G-4 com o rival e líder Coritiba (53), Goiás (51) e Criciúma (50). No primeiro tempo, o Atlético-GO se destacou pela eficiência ofensiva. Maranhão abriu o placar aos 13 minutos com uma cabeçada firme dentro da área. O jogo foi marcado por duas expulsões. O próprio Maranhão, do Atlético-GO, e Léo, do Athletico-PR, ambos após entradas duras. Nos acréscimos da etapa inicial, Guilherme Romão ampliou o placar aproveitando rebote de finalização de Ronald. O lateral tocou de cabeça sem goleiro, para levar uma vantagem confortável para o intervalo. No segundo tempo, o Athletico-PR tentou assumir o controle do jogo, mas encontrou dificuldade diante da organização defensiva do Atlético-GO. Aos 16 minutos, Adriano Martins ampliou o placar após desvio de Federico Martínez e completou antes da linha do gol. O lance foi confirmado pelo VAR. Em grande desvantagem no placar, o Athletico-PR saiu para o jogo e criou boas oportunidades de balançar as redes. Leozinho acertou a trave do goleiro Paulo Vitor e por pouco não diminuiu. Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o líder Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira, enquanto o Athletico-PR joga contra o Remo, às 21h35, em Belém (PA). As duas partidas acontecem na quinta-feira. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-GO 3 X 0 ATHLETICO-PR ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Jean Dias (Valdir), Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Kauan (Castro) e Robert Santos (Talisson); Maranhão, Yuri (Kelvin) e Federico Martínez (Raí Natalino). Técnico: Rafael Lacerda. ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias, Aguirre, Léo e Benavídez; Zapelli (Giuliano), Patrick (Dudu) e Fernando; Luiz Fernando (Velasco), Viveros (Renan Peixoto) e Mendoza (Leozinho). Técnico: Odair Hellmann. GOLS - Maranhão, aos 15 e Guilherme Romão, aos 49 minutos do primeiro tempo; Adriano Martins, aos 17 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP) CARTÕES AMARELOS - Paulo Vitor (ACG); Zapelli (CAP) CARTÕES VERMELHOS - Maranhão (ACG); Léo (CAP) PÚBLICO - 6.468 torcedores RENDA - R$ 58.005,00 LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)