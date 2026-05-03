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Atletico-GO e Juventude fazem jogo truncado e empatam sem gols em Goiânia pela Série B

Estadão Conteúdo

Atlético-GO e Juventude empataram por 0 a 0 neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado pelo domínio ofensivo do time goiano na etapa inicial e pela resistência defensiva da equipe gaúcha, que segurou o resultado mesmo com a pressão adversária.

Com o ponto somado, o Juventude chega aos 11 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. O Atlético-GO alcança os oito pontos e permanece na 14ª posição, mantendo a sequência de quatro jogos sem derrota, mas ainda na metade inferior da classificação geral.

Na próxima rodada, o Atlético-GO viaja para Fortaleza onde enfrenta o Ceará, no sábado (9), na Arena Castelão. O Juventude retorna a Caxias do Sul (RS) para receber o Criciúma no mesmo dia, buscando retomar o caminho das vitórias diante de sua torcida.

O primeiro tempo foi de intensa pressão do time mandante, que desperdiçou chances claras para abrir o placar logo nos minutos iniciais. O destaque negativo foi o atacante Gustavo Coutinho, que teve duas oportunidades em cobranças de pênalti; na primeira tentativa, o goleiro Jandrei defendeu em lance anulado por adiantamento, e na segunda batida, o jogador acertou a trave direita.

Além das penalidades, o Atlético-GO manteve o controle territorial e obrigou Jandrei a realizar intervenções importantes em chutes de dentro da área e finalizações de Alan Kardec. O Juventude apostou em jogadas de transição e cabeçadas pontuais para levar perigo à meta de Paulo Vítor, mas o equilíbrio defensivo prevaleceu até o intervalo.

A segunda etapa apresentou um ritmo inferior, com as duas equipes encontrando dificuldades para articular jogadas ofensivas de perigo. O time goiano manteve a maior posse de bola e tentou furar o bloqueio gaúcho, mas esbarrou em uma marcação sólida que impediu finalizações limpas contra o gol adversário.

A situação do Atlético-GO se complicou aos 39 minutos, quando o volante Igor Henrique foi expulso após uma dividida imprudente que atingiu o rosto de Alisson Safira. Com um jogador a menos nos instantes finais, o time goiano recuou para garantir o empate, enquanto o Juventude administrou o resultado sem correr riscos desnecessários.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 JUVENTUDE

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Guilherme Marques), Cristiano (Bruno José) e Assis (Igor Henrique); Geovany Soares (Léo Jacó), Gustavo Coutinho e Marrony (Jader). Técnico: Eduardo Souza.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Nathan Santos; Luan Martins (Fábio Lima), Lucas Mineiro (Messias) e Raí (Diogo Barbosa); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec (Alisson Safira). Técnico: Maurício Barbieri.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano, Assis (ATL); Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Lucas Mineiro (JUV)

CARTÃO VERMELHO - Igor Henrique (ATL)

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Junior (PR)

PÚBLICO - 2.558 torcedores

RENDA - R$ 30.440,00

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

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