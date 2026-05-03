Atletico-GO e Juventude fazem jogo truncado e empatam sem gols em Goiânia pela Série B Estadão Conteúdo 03.05.26 21h17 Atlético-GO e Juventude empataram por 0 a 0 neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado pelo domínio ofensivo do time goiano na etapa inicial e pela resistência defensiva da equipe gaúcha, que segurou o resultado mesmo com a pressão adversária. Com o ponto somado, o Juventude chega aos 11 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. O Atlético-GO alcança os oito pontos e permanece na 14ª posição, mantendo a sequência de quatro jogos sem derrota, mas ainda na metade inferior da classificação geral. Na próxima rodada, o Atlético-GO viaja para Fortaleza onde enfrenta o Ceará, no sábado (9), na Arena Castelão. O Juventude retorna a Caxias do Sul (RS) para receber o Criciúma no mesmo dia, buscando retomar o caminho das vitórias diante de sua torcida. O primeiro tempo foi de intensa pressão do time mandante, que desperdiçou chances claras para abrir o placar logo nos minutos iniciais. O destaque negativo foi o atacante Gustavo Coutinho, que teve duas oportunidades em cobranças de pênalti; na primeira tentativa, o goleiro Jandrei defendeu em lance anulado por adiantamento, e na segunda batida, o jogador acertou a trave direita. Além das penalidades, o Atlético-GO manteve o controle territorial e obrigou Jandrei a realizar intervenções importantes em chutes de dentro da área e finalizações de Alan Kardec. O Juventude apostou em jogadas de transição e cabeçadas pontuais para levar perigo à meta de Paulo Vítor, mas o equilíbrio defensivo prevaleceu até o intervalo. A segunda etapa apresentou um ritmo inferior, com as duas equipes encontrando dificuldades para articular jogadas ofensivas de perigo. O time goiano manteve a maior posse de bola e tentou furar o bloqueio gaúcho, mas esbarrou em uma marcação sólida que impediu finalizações limpas contra o gol adversário. A situação do Atlético-GO se complicou aos 39 minutos, quando o volante Igor Henrique foi expulso após uma dividida imprudente que atingiu o rosto de Alisson Safira. Com um jogador a menos nos instantes finais, o time goiano recuou para garantir o empate, enquanto o Juventude administrou o resultado sem correr riscos desnecessários. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-GO 0 X 0 JUVENTUDE ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Guilherme Marques), Cristiano (Bruno José) e Assis (Igor Henrique); Geovany Soares (Léo Jacó), Gustavo Coutinho e Marrony (Jader). Técnico: Eduardo Souza. JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Nathan Santos; Luan Martins (Fábio Lima), Lucas Mineiro (Messias) e Raí (Diogo Barbosa); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec (Alisson Safira). Técnico: Maurício Barbieri. CARTÕES AMARELOS - Cristiano, Assis (ATL); Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Lucas Mineiro (JUV) CARTÃO VERMELHO - Igor Henrique (ATL) ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Junior (PR) PÚBLICO - 2.558 torcedores RENDA - R$ 30.440,00 LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-GO Juventude COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58