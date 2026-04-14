Atlético de Madrid segura o Barcelona e vai à semifinal da Champions League

Estadão Conteúdo

O Atlético de Madrid segurou o ímpeto do Barcelona nesta terça-feira e conseguiu vaga para as semifinais da Champions League, no Riyadh Air Metropolitano. Derrotado por 2 a 1 em casa após vencer por 2 a 0 no Camp Nou, o time comandado por Diego Simeone vai enfrentar o vencedor do duelo entre Arsenal e Sporting, que jogam às 16 horas de quarta-feira, em Londres - os ingleses venceram o jogo de ida por 1 a 0.

O Barcelona fez o que tinha de fazer no início jogo, frente à necessidade de reverter a diferença negativa de dois gols da partida anterior. Bastaram apenas três minutos de bola rolando para que Lamine Yamal abrisse o placar, em lance no qual roubou a bola e recebeu de volta para ficar cara a cara com o goleiro Musso e vencê-lo.

Foi grande a pressão culé ao longo dos primeiros minutos. A intensidade diminuiu e o Atlético passou a chegar a frequentar mais o campo de ataque, inclusive construindo lances perigosos com Griezmann. O Barça, porém, retomou o ritmo a tempo de ampliar a vantagem para 2 a 0, com gol de Ferrán Torres.

Depois de alguma chances perdidas de fazer o terceiro, o time comandado por Hansi Flick permitiu que os colchoneros diminuíssem, quando Lookman recebeu de Llorente e marcou. Musso brilhou nos momentos necessários que o jogo fosse para o intervalo com o 2 a 1 no placar, resultado favorável para o Atlético no agregado.

O segundo tempo se desenhou de forma dramática e tensa para o Barcelona, que continuou jogando bem até certo ponto. Chegou a celebrar o terceiro gol aos nove minutos, anotado por Ferrán Torres, porém o lance foi anulado por impedimento.

A situação ficou ainda mais complicada a partir dos 33 minutos, quando Eric Garcia foi expulso. Nos acréscimos, Ronald Araújo desperdiçou o que seria o gol que levaria a partida para a prorrogação.

