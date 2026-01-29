Atleta é preso acusado de tentativa de sequestro e agressão No verão passado, ele foi preso sob acusações de violência doméstica, que foram posteriormente retiradas Estadão Conteúdo 29.01.26 16h38 Gervonta Davis (Instagram @gervontaa) O boxeador profissional americano Gervonta "Tank" Davis permaneceu detido em uma prisão de Miami na quinta-feira, após ser preso sob acusações de tentativa de sequestro, cárcere privado e agressão, segundo registros judiciais. Uma força-tarefa de busca de fugitivos prendeu o ex-campeão mundial de boxe na quarta-feira no Design District, de acordo com uma publicação da polícia nas redes sociais. A polícia informou que as acusações decorrem de um incidente ocorrido em um estabelecimento comercial de Miami Gardens em 27 de outubro de 2025. O advogado de Davis, listado nos registros judiciais, não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários. Davis, de 31 anos, já teve outros problemas com a polícia no sul da Flórida. No verão passado, ele foi preso sob acusações de violência doméstica, que foram posteriormente retiradas. O boxeador estava programado para lutar contra Jake Paul em novembro, mas a luta foi cancelada após um processo ser aberto contra Davis em Miami. Davis, natural de Baltimore, é presença constante nas discussões sobre o melhor boxeador peso por peso. O campeão peso-leve da WBA venceu suas primeiras 30 lutas - duas por nocaute - e seu poder de nocaute devastador atraiu multidões de Nova York a Washington e Las Vegas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Boxe Gervonta Davis agressão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico fala sobre bastidores do clube e proibição de pessoas no vestiário: 'blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01