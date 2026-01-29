Capa Jornal Amazônia
Atleta é preso acusado de tentativa de sequestro e agressão

No verão passado, ele foi preso sob acusações de violência doméstica, que foram posteriormente retiradas

Estadão Conteúdo
fonte

Gervonta Davis (Instagram @gervontaa)

O boxeador profissional americano Gervonta "Tank" Davis permaneceu detido em uma prisão de Miami na quinta-feira, após ser preso sob acusações de tentativa de sequestro, cárcere privado e agressão, segundo registros judiciais. Uma força-tarefa de busca de fugitivos prendeu o ex-campeão mundial de boxe na quarta-feira no Design District, de acordo com uma publicação da polícia nas redes sociais.

A polícia informou que as acusações decorrem de um incidente ocorrido em um estabelecimento comercial de Miami Gardens em 27 de outubro de 2025.

O advogado de Davis, listado nos registros judiciais, não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários.

Davis, de 31 anos, já teve outros problemas com a polícia no sul da Flórida. No verão passado, ele foi preso sob acusações de violência doméstica, que foram posteriormente retiradas.

O boxeador estava programado para lutar contra Jake Paul em novembro, mas a luta foi cancelada após um processo ser aberto contra Davis em Miami.

Davis, natural de Baltimore, é presença constante nas discussões sobre o melhor boxeador peso por peso. O campeão peso-leve da WBA venceu suas primeiras 30 lutas - duas por nocaute - e seu poder de nocaute devastador atraiu multidões de Nova York a Washington e Las Vegas.

Boxe

Gervonta Davis

agressão
Esportes
