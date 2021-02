Atleta com síndrome de Down faz sua estreia na faixa preta e 'rouba a cena' em campeonato de Jiu-Jitsu no Rio

O Campeonato Pan-Americano organizado pela Sport Jiu Jitsu South American Federation (SJJSAF) reservou um daqueles capítulos que marcam para sempre a vida de quem ama o esporte. No último domingo (31), o atleta Jonathan Pitbull, que é portador da síndrome de Down, fez sua estreia como faixa-preta contra o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves, em uma luta de Jiu-Jitsu adaptado, na Arena Olímpica da Juventude, em Deodoro, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jonathan é aluno do projeto Fazendo a Diferença no Jiu-Jitsu, comandando pelo professor André Seabra, da equipe Nova União.

- Estou muito feliz. Minha estreia na faixa preta. Obrigado, pessoal - disse Pitbull, após finalizar seu adversário com um estrangulamento.

Já para Leandro Alves, que é faixa-marrom, mas estava parado há quase 20 anos, foi um momento muito especial e que serve de exemplo para todos.

- Não deu pra mim. Antes de lutar eu sabia que ele já havia vencido algumas lendas do Jiu-Jitsu, como José Aldo, Thales Leites e Raphael Abi-Rihan. Então, eu fui só mais uma vítima! Mas, brincadeiras à parte, foi muito gratificante fazer essa luta. Me emocionei de verdade. O Jonathan é um garoto muito doce e amoroso. De Pitbull mesmo só apelido e garra dentro do tatame. Parabéns à toda organização da SJJSAF e ao professor André Seabra por tratarem o esporte como um instrumento de inclusão social, dando o exemplo - elogiou Alves.

Além das lutas adaptadas, o Pan da SJJSAF contou com as disputas regulares da modalidade e com o Parajiu-Jitsu (resultados). O próximo campeonato é o Sul-Americano, que acontece dias 27 e 28 de março.

- As lutas de Jiu-Jitsu adaptado realmente já se tornaram uma marca da SJJSAF, um momento que o público realmente espera para assistir ao show desses verdadeiros campeões. Esperamos todos os atletas de novo no Sul-Americano. Muito em breve abriremos as inscrições - encerrou o presidente Cleiber Maia.