Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ataques ao Irã elevam tensão entre política e futebol a três meses da Copa do Mundo

Os recentes ataques ao Irã se somam à intervenção americana na Venezuela em janeiro

Estadão Conteúdo
fonte

Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball)

Menos de três meses após receber o primeiro Prêmio da Paz entregue pela Fifa, durante o sorteio da Copa do Mundo, em Washington, o presidente Donald Trump lançou, juntamente com Israel, um grande ataque ao Irã neste sábado, 28.

A ofensiva contrasta com a promoção da paz pela entidade e aumenta as incertezas sobre a instabilidade geopolítica global às vésperas da Copa do Mundo - a seleção do Irã está classificada para o torneio.

Os recentes ataques ao Irã se somam à intervenção americana na Venezuela em janeiro para colocar o esporte em uma encruzilhada.

O ataque deste sábado pode ter repercussão em várias frentes esportivas. A principal, e mais direta, é sobre a imagem institucional da Fifa.

A concessão do prêmio, honraria para reconhecer personalidades que, em tese, contribuiriam para a paz, a um líder que agora comanda uma operação militar pode gerar críticas e levantar questões sobre a neutralidade da entidade esportiva.

Procurada pelo Estadão neste sábado, após os ataques ao Irã, a entidade não se manifestou.

Em entrevista ao programa The World with Yalda Hakim, exibido pela Sky News, no Reino Unido, em janeiro, o presidente da Fifa afirmou que o slogan da organização (o futebol une o mundo) "anda de mãos dadas com a paz".

"Há algum tempo que pensávamos se deveríamos fazer algo para recompensar as pessoas que fazem algo", disse Infantino. Em seguida, o presidente se refere a Trump dizendo que "objetivamente, ele merece".

A entrega do prêmio ocorreu em meio à escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela, quando Washington já ensaiava uma operação militar que acabou sendo concluída em janeiro. O ditador Nicolás Maduro foi capturado e transferido para Nova York para enfrentar acusações de narcotráfico.

COMO SERÁ A SEGURANÇA NA COPA?

Outro impacto é a preocupação com a segurança durante a Copa do Mundo de 2026, que acontece em junho exatamente nos Estados Unidos, México e Canadá.

A recente instabilidade no Oriente Médio pode influenciar novas e mais restritivas medidas de segurança. Embora difícil medir diretamente a posição de atletas e delegações, os conflitos recentes aumentam a pressão sobre representantes esportivos e federações.

Ainda não há anúncios oficiais de boicotes ou sanções esportivas em resposta ao conflito.

Classificada para a Copa, a seleção do Irã, por exemplo, não participou do sorteio dos grupos da competição, realizada no dia 5 de dezembro, em Washington. O motivo foi a recusa dos Estados Unidos em conceder vistos para membros da delegação iraniana.

Nos últimos doze meses, os Estados Unidos executaram bombardeios em pelo menos sete países: Venezuela, Síria, Iraque, Irã, Nigéria, Iêmen e Somália.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

ataque ao Irã

Copa do Mundo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

FUTEBOL

Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time'

João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada

27.02.26 18h30

MMA Sport Club

Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia

27.02.26 16h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

28.02.26 7h00

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda