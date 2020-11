Atalanta surpreende e vence o Liverpool fora de casa na Champions

Zebra em Anfield. Surpresa da última edição da Liga dos Campeões, a Atalanta visitou o Liverpool pela competição europeia nesta quarta-feira e derrotou os Reds por 2 a 0. Com gols de Ilicic e Gosens, os italianos chegaram aos sete pontos e embolaram o grupo. O Liverpool lidera e o Ajax é o vice-líder.

PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de poucas emoções e quase não empolgaram a quem assistiu ao jogo. O Liverpool parou na boa marcação da Atalanta, que saía criou boas chances. Na melhor delas, Gosens acertou lindo chute e obrigou Alisson a fazer grande defesa.

ATAQUE LETALNa segunda etapa, bastaram dois moles da defesa do Liverpool para que a Atalanta mostrasse porque teve um dos melhores ataques da Europa na última temporada. Aos 14 minutos, Papu Gómez cruzou e Ilicic, sozinho nas costas da marcação, apareceu para fazer o primeiro. Quatro minutos depois, Papu Gómez levatou para Hateboer, que escorou para o meio. O ala Gosens, como um legítimo centroavante, só escorou para o gol.

SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, a Atalanta encara o lanterna Midtjylland, em casa. A partida acontece na terça-feira (1), às 17h (de Brasília), no Atleti Azzurri d'Italia. O Liverpool recebe o Ajax no mesmo dia também às 17h (de Brasília).

AJAX VENCE EM CASA​Em Amsterdã, o Ajax recebeu o Midtjylland e venceu por 3 a 1, com todos os gols marcados no segundo tempo. Gravenberch, Mazraoui e David Neres marcaram os gols dos holandeses, enquanto Mabil descontou de pênalti no fim do jogo.