Atacante viciado em jogos de azar chegou a apostar contra seu próprio time; Ivan Toney foi suspenso

Após violar as regras de apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol (FA), o atacante Ivan Toney, suspenso por oito meses, foi diagnosticado por um especialista em psiquiatria como viciado em jogos de azar. O jogador inglês chegou a realizar apostas na derrota de seu próprio time em determinado momento.

Inicialmente, a FA pretendia suspender Toney do futebol por quinze meses, porém a pena foi reduzida para oito meses após o atleta admitir as infrações e receber o diagnóstico de vício em jogos de azar pelo psiquiatra Philip Hopley. No entanto, o atacante do Brentford ainda é suspeito de possuir um celular exclusivo para apostas, que não foi entregue durante a investigação da entidade.

Toney confessou ter cometido 232 violações das regras de apostas da FA ao longo de cinco temporadas, entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2021. Nesse período, o jogador defendeu os clubes Newcastle e Peterborough, além de passar por empréstimos em várias outras equipes.

Segundo informações divulgadas pela própria federação, em 13 ocasiões Toney apostou na derrota de seu próprio time. As apostas ocorreram entre agosto de 2017 e março de 2018, porém o atleta não estava em campo em nenhuma dessas partidas. Das 13 apostas, 11 foram contra o Newcastle e duas enquanto ele atuava pelo Wigan.

Veja as violações cometidas por Toney

126 apostas foram referentes a jogos das competições em que o clube de Toney estava envolvido.

Dentre essas 126 apostas, 29 eram relacionadas ao clube em que o jogador atuava na época.

Das 29, em 16 apostas o próprio time deveria vencer 15 partidas diferentes, sendo que Toney jogou em 11 delas.

Nas outras 13 apostas, o time de Toney deveria perder. O jogador não participou dessas partidas.

Das 126 apostas, 15 foram feitas em Toney para marcar. Essas apostas foram feitas quando ainda não era de conhecimento público que ele seria titular ou participaria dos jogos em questão.

Manipulação descartada

A comissão reguladora concluiu que o caso de Toney não envolve manipulação de resultados, uma vez que não há evidências de que ele tenha influenciado seu próprio time a perder quando realizou as apostas.

"A comissão não encontrou provas de que o Sr. Toney tenha feito ou estivesse em posição de influenciar seu próprio time a perder quando fez as apostas contra a vitória deles - ele não estava no time ou elegível para jogar na época", afirmou a comissão.

A suspensão de Toney teve início na semana passada, e o jogador poderá retornar aos gramados a partir de 17 de janeiro de 2024. No entanto, ele será autorizado a retomar os treinamentos no clube quatro meses antes do término da punição, ou seja, em 17 de setembro. Além da suspensão, o atacante foi multado em 50 mil libras (cerca de R$ 300 mil, na cotação atual).

Na atual temporada, Toney marcou 20 gols na Premier League e ocupa a terceira posição na artilharia da competição, atrás apenas de Harry Kane, com 27 gols, e Erling Haaland, com 36 gols.

O Brentford se pronunciou sobre o caso, afirmando que aguarda a publicação das razões escritas pela Comissão Reguladora Independente para tomar as próximas medidas.